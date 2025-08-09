Porto Alegre Jantar dos 130 anos do Pão dos Pobres destaca o impacto social e o compromisso com o futuro da instituição

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Gerente do Pão dos Pobres, João Rocha Foto: Edith Auler/Divulgação Foto: Edith Auler/Divulgação

A Fundação O Pão dos Pobres de Santo Antônio celebrou, na noite da última quinta-feira, 7 de agosto de 2025, seus 130 anos de atuação ininterrupta com um jantar comemorativo no Círculo Militar de Porto Alegre.

O evento foi marcado por emoção, reencontros e homenagens, reunindo autoridades dos poderes judiciário, legislativo e executivo, nas esferas municipal, estadual e federal, além de empresários, representantes de universidades públicas e privadas, associações, voluntários e parceiros da comunidade.

Entre os destaques da noite ocorreu uma apresentação da Orquestra Jovem do RS e da Banda dos 130 Anos, formada exclusivamente para a celebração. “O Pão dos Pobres é um exemplo vivo de que a solidariedade, quando bem conduzida, transforma realidades e constrói futuros.

Isso nos enche de esperança e reforça a importância de mantermos e apoiarmos instituições como esta”, avalia Cinara Vianna Dutra Braga, promotora de justiça da infância e da juventude, que na ocasião representou o Ministério Público do RS.

Em seu discurso, João Rocha gerente da Fundação o Pão dos Pobres ressaltou a força coletiva que sustenta a missão da instituição desde 1895. “Estamos aqui para celebrar 130 anos de uma missão que atravessou gerações, guerras, enchentes, crises e pandemias — mas nunca, jamais, fechou as portas. O Pão dos Pobres dá uma segunda chance a quem não teve a primeira. E isso, meus amigos, muda tudo.”

O cardápio da noite teve inspiração mediterrânea e a sobremesa, um petit gâteau artesanal, foi preparada pelos próprios jovens do curso de Gastronomia da Fundação, orientados pelas educadoras Jussara Andrade e Saionara Soares.

Ainda durante o evento, foi abordado, entre outros pontos, a importância de ser manter ativos recursos como o Funcriança, trazendo a pauta também o Hub de Inovação e Responsabilidade Social da Fundação. Uma iniciativa que conecta empresas, pessoas, ideias para responder de forma criativa às urgências sociais do presente e do futuro. E o mais recente projeto da justiça restaurativa, em parceria com a Ajuris.

Sobre o Pão dos Pobres

Criada em 1895, a Fundação O Pão dos Pobres é uma das mais antigas Organizações da Sociedade Civil do país e foi idealizada para acolher famílias atingidas pela Revolução Federalista.

Hoje, atende mais de 1.400 crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social por meio de três frentes principais. O acolhimento institucional, aprendizagem profissional e serviço de convivência e educação integral. Mensalmente, são servidas cerca de 57 mil refeições. O Pão dos Pobres também oferece 15 opções de cursos profissionalizantes para jovens aprendizes, em parceria com empresas.

A instituição é mantida com recursos obtidos por meio do Funcriança, cotas de aprendizagem profissional, convênios com órgãos públicos, doações por testamento e contribuições espontâneas via PIX CNPJ 92.666.015/0001-01. Para apoiar, também é possível entrar em contato pelo WhatsApp da Captação de Recursos 51 98971.9615.

