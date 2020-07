Tecnologia Japão cria “máscara inteligente” com tradução de voz

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Trata-se de uma cobertura branca de plástico que se encaixa sobre uma máscara comum e se conecta via Bluetooth a um aplicativo de telefone ou tablet Foto: Reprodução

Já que as coberturas faciais se tornaram regra durante a pandemia do coronavírus, a startup japonesa Donut Robotics desenvolveu uma “máscara inteligente” que se conecta à internet para enviar mensagens e traduzir do japonês para outros oito idiomas.

Trata-se de uma cobertura branca de plástico que se encaixa sobre uma máscara comum e se conecta via Bluetooth a um aplicativo de telefone ou tablet.

“É difícil ouvir o que os clientes nos caixas de supermercado e lojas de conveniência dizem, porque há camadas para evitar as gotículas. Ao usar esta máscara, essa comunicação pode melhorar ao transcrever as conversas para smartphones ou enviar mensagens de voz”, disse Taisuke Ono, da Donut Robotics.

Cada máscara custará US$ 40. As primeiras 5 mil unidades da máscara estarão à venda no Japão em setembro.

