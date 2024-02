Geral Jeff Bezos vende 2 bilhões de dólares em ações da Amazon

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

O fundador da Amazon vendeu mais de US$ 30 bilhões em ações desde 2002. (Foto: Reprodução)

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, desfez-se de US$ 2,04 bilhões em ações da empresa de varejo online, em sua primeira venda em mais de dois anos. A operação foi divulgada na noite de sexta-feira (9). Bezos vendeu 12 milhões de ações da companhia a um preço médio de US$ 170,21 por ação. A transação ocorreu entre quarta-feira (7) e quinta-feira (8).

De acordo com documento registrado na Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos, Bezos vendeu as ações por meio de um plano de negociação da Regra 10b5-1 (c), que a Amazon divulgou em seu formulário de resultados financeiros do quarto trimestre.

A empresa informou que Bezos apresentou o plano de venda de até 50 milhões de ações em 8 de novembro de 2023. Esses planos de negociação são usados normalmente por insiders para comprar ou vender ações sem sinalizar uma tendência do funcionamento interno de uma empresa ou de negócios futuros.

Os insiders definem os parâmetros, como preço e volume, e as transações são executadas automaticamente quando as condições são atendidas.

Após as últimas transações, Bezos manteve 976 milhões de ações da Amazon. Os papéis da empresa subiram cerca de 15% no acumulado deste ano, ante aumento de 5,4% do índice S&P 500.

Fortuna

A valorização dos papéis da empresa colocam o empresário ao alcance de se tornar a pessoa mais rica do mundo. Sua fortuna cresceu de US$ 22,6 bilhões neste ano para US$ 199,5 bilhões até a última sexta-feira, de acordo com o índice de bilionários da Bloomberg.

O fundador da Amazon vendeu mais de US$ 30 bilhões em ações desde 2002, incluindo cerca de US$ 20 bilhões combinados em 2020 e 2021. Ele tem até mesmo doado ações, incluindo papeis no valor de aproximadamente US$ 230 milhões que foram doados a organizações sem fins lucrativos em novembro.

Casa

A casa onde Jeff Bezos fundou a gigante do comércio on-line Amazon está à venda nos EUA e o novo dono do imóvel terá um pedaço da história da internet. Mas, para isso, ele terá que desembolsar US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 11,4 milhões).

Bezos e sua esposa à época, MacKenzie Scott, alugavam essa casa de um andar e três quartos perto de Seattle (EUA) no meio dos anos 90, quando começaram a vender livros pela internet – a garagem da residência era uma espécie de escritório.

“Bem-vindo ao berço da Amazon – Jeff Bezos fundou a Amazon na humilde garagem desta casa em West Bellevue em 1994”, diz o anúncio de venda. “Ela possui uma enorme sala grande, fabulosa cozinha em granito, com luz natural das claraboias, criando um ambiente luminoso e convidativo”.

A casa de 143 m² foi “meticulosamente reconstruída” em 2001, de acordo com o anúncio do agente imobiliário, então não resta muito da época de Bezos. No entanto, pelas fotos, a garagem tem uma recriação da placa original da “amazon.com” que Bezos tinha naquela época.

De acordo com a história da empresa, na garagem havia apenas um computador, material de escritório básico e uma mesa. No início, apenas livros eram comercializados. As informações são das agências de notícias Dow Jones Newswires, Bloomberg e AFP.

2024-02-12