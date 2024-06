Com mais de 70 anos de história no segmento de joias, relógios e óculos, a Safira é uma das muitas empresas gaúchas que encontraram formas de ajudar quem mais precisa neste momento. A marca desenvolveu o pingente “Leve o amor pelo RS no peito”, cuja venda líquida será 100% revertida para ações sociais nas áreas mais afetadas pelas enchentes.

A peça, produzida em ouro 10k, tem o formato de um coração com o mapa do Rio Grande do Sul de um lado, em homenagem ao amor pelo povo gaúcho, e um quebra-cabeça do outro, representando a reconstrução e a união dos gaúchos, além de lembrar que juntos somos mais fortes. O pingente está disponível em todas as lojas e no e-commerce pelo valor de R$ 387,00. Toda a arrecadação será direcionada para o Instituto Cultural Floresta.

Segundo Luiz Lichtman, diretor da Safira, a peça chegou às lojas na última semana e os clientes que chegam para realizar compras para outras ocasiões acabam se encantando pelo pingente e contribuindo para a ação. “Produzimos uma quantidade limitada, mas já observamos que vamos precisar fazer mais. O engajamento na causa está sendo muito positivo. O amor e a solidariedade se manifestam de muitas maneiras. Unidos, vamos reerguer nosso estado e sempre carregar no peito o orgulho e amor pelo Rio Grande do Sul”, comenta.

Outra ação promovida pela Safira durante o mês de junho é a doação de armações: a cada armação de grau vendida, tanto em suas lojas como no site, a ótica doará outra armação para quem perdeu seus óculos durante a enchente. Além disso, as lojas da marca são ponto de coleta de armações usadas. “Quem desejar contribuir pode deixar a sua armação para doação, que daremos o destino a quem precisa”, conta o diretor.

Atualmente, a Safira conta com dez lojas físicas no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre são sete no total: no Centro Histórico e nos shoppings Iguatemi, Barra Sul, Praia de Belas, Bourbon Assis Brasil e Bourbon Ipiranga. Outras cidades onde a marca está presente são Canoas, Novo Hamburgo e Pelotas, além do e-commerce com entrega para todo o Brasil.