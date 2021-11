Política João Doria vence as prévias do PSDB e será o candidato do partido à Presidência da República

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

Governador de São Paulo teve 53,99% dos votos. Foto: Reprodução Governador de São Paulo teve 53,99% dos votos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governador de São Paulo, João Doria, venceu as prévias do PSDB em primeiro turno neste sábado (27) e será o candidato do partido à Presidência da República na eleição do ano que vem.

Ele obteve mais que a maioria simples (50% dos votos mais um) e superou nas prévias o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio.

O resultado final foi o seguinte:

– João Doria – 53,99% dos votos;

– Eduardo Leite – 44,66%;

– Arthur Virgílio – 1,35%.

João Doria tem 63 anos e foi eleito governador de São Paulo em 2018, com mais de 10,9 milhões de votos. Assim como Leite, apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição, ocasião em que foi cunhado o slogan “BolsoDoria”.

Antes de ser governador de São Paulo, o tucano que é formado em jornalismo e publicidade e atuava no ramo empresarial, foi prefeito da capital paulista, em 2016. Ele se filiou ao PSDB em 2001.

A votação

A votação nas prévias começou no último domingo (21), mas teve de ser interrompida após falhas no aplicativo destinado à votação dos filiados — a cúpula da legenda suspeita que as prévias tenham sido alvo de ataque hacker.

Desde então, o partido realizou uma série de testes com novas empresas e, nesta sexta-feira (26), escolheu a BeeVoter.

A votação teve início às 8h deste sábado e se encerrou às 17h. Foram cerca de 30 mil votos entre os 44,7 mil filiados aptos a participar. Parte desses votos — 8% do total de filiados — já havia sido contabilizada no último domingo.

Esta foi a primeira vez que o partido recorreu à realização de prévias para escolher o candidato ao Palácio do Planalto. A disputa foi marcada por divergências entre os pré-candidatos, que dividiram posições dentro da legenda.

Ao longo da pré-campanha, Doria e Leite trocaram farpas, e a demora para a conclusão da votação acabou agravando a crise entre os governadores.

Na prévia, o PSDB dividiu os votantes em quatro grupos para a contagem dos votos:

– filiados;

– prefeitos e vice-prefeitos;

– vereadores, deputados estaduais e distritais;

– governadores, vice-governadores, ex-presidentes e o atual presidente da Executiva do partido, senadores e deputados federais.

Cada grupo representou 25% do total de votos. Ou seja, como o grupo 4 tem menos integrantes, na prática o voto de cada um teve um peso maior na contabilidade total da eleição.

