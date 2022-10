Mundo Joe Biden: “Xi Jinping sabe que não estamos buscando conflito”

26 de outubro de 2022

Presidente dos Estados Unidos disse que o país continuará a liderar em uma série de questões, desde a agressão da Rússia na Ucrânia até as mudanças climáticas na região

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, em reunião com seus principais conselheiros militares nesta quarta-feira (26), que os EUA não buscam conflito com a China e que o presidente chinês Xi Jinping sabe disso.

Biden disse que os Estados Unidos continuarão a liderar em uma série de questões, desde a agressão da Rússia na Ucrânia até as mudanças climáticas na região do Indo-Pacífico. “Não buscamos conflito com eles”, disse ele sobre os chineses.

O presidente Xi Jinping foi reconduzido, neste domingo (23), para o terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCCh). O cargo de secretário-geral do Partido Comunista é o mais poderoso do país. Desde 1993, o presidente em exercício da legenda também é o presidente da China.

O detentor do cargo ainda é um dos sete membros da Comissão Permanente do Politburo, o órgão mais poderoso do PCCh, responsável por definir políticas e nomear autoridades do governo. O Politburo é composto por 25 pessoas, incluindo a Comissão Permanente.

