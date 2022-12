Mundial Jornal revela recusa de Benzema a convite para ir à final da Copa e insatisfação do jogador com decisão do técnico da França

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2022

Melhor jogador do mundo este ano, Benzema recusou um convite do presidente da França, Emmanuel Macron, para viajar ao Catar. (Foto: Reprodução)

Karim Benzema não estará mesmo em Doha para a grande final da Copa do Mundo neste domingo (18). O jornal “L’Equipe” publicou na noite deste sábado (17) que o atacante do Real Madrid, eleito o melhor jogador do mundo este ano, recusou um convite do presidente da França, Emmanuel Macron, para viajar ao Catar e assistir aos companheiros de seleção disputarem a decisão contra a Argentina.

A publicação ainda revela que a relação entre Benzema e a comissão técnica da seleção, já frágil antes do corte, se rompeu com sua dispensa por lesão. A equipe particular do atacante se queixa da gestão das suas lesões por parte do departamento médico dos Bleus; o jornal menciona uma sessão “um pouco mais avançada” na véspera do treino em que Benzema sofreu a ruptura no quadríceps, na primeira atividade com bola que ele fez no Catar.

Segundo a reportagem, o jogador queria ter ficado com a seleção e não entendeu por que foi enviado para casa se o treinador Didier Deschamps não convocou ninguém para sua vaga no elenco – como o corte aconteceu dois dias antes da estreia da França, o técnico poderia ter chamado um substituto. Também há questões sobre uma comunicação quebrada entre o médico da seleção, Franck Le Gall, e o departamento médico do Real Madrid.

O jornal menciona ainda a desconfiança de Benzema com notícias publicadas na imprensa francesa de que o ambiente da seleção tinha melhorado sem ele; em sua opinião, matérias feitas para prejudicá-lo. Publicamente, jogadores e membros da comissão técnica condenaram essas matérias e negaram sua veracidade.

Benzema retornou aos treinos com o Real Madrid na semana passada e inclusive disputou um jogo-treino pela equipe. Muito se especulou na imprensa internacional que o atacante seria readmitido na seleção para disputar a final da Copa, mas o treinador Deschamps negou essa possibilidade. Como segue inscrito no torneio, Benzema pode receber uma medalha e um bônus pela conquista da Copa, mas nem o jogador, nem a Federação Francesa de Futebol se pronunciaram sobre se isso vai acontecer.

“Vocês estão espalhando a notícia entre os jornalistas estrangeiros? Se eu não responder, vocês vão dizer que estou chateado. Tenho jogadores que já se machucaram antes. Karim é um deles. O último a se machucar foi Lucas Hernandez. Desde então, tenho 24 jogadores para administrar. Fazer a pergunta sobre esses jogadores é no mínimo desajeitado, senão um pouco demais. O grupo está lá. Não me importa. Convites a jogadores, ex-jogadores ou lesionados… Não sei quem estará lá”, disse o treinador francês. Para ele, não tinha o menor sentido readmitir Benzema no grupo que está na final da Copa do Mundo. Ele poderia perder o elenco que conseguiu a classificação.

Benzema também fez um post enigmático nas redes sociais na última quinta-feira. O atacante publicou, em suas redes sociais, uma foto com a legenda: “Não estou interessado”, o que seria uma referência à seleção francesa.

A França enfrenta a Argentina na final da Copa do Mundo neste domingo, no estádio Lusail, às 12h (horário de Brasília). As informações são do site GE e do jornal O Estado de S. Paulo.

