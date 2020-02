Notas Brasil Jovem usava farda da PM para andar de graça em ônibus

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

Um jovem de 19 anos foi levado para a delegacia após ser flagrado usando uma farda oficial da Polícia Militar, por volta das 6h deste domingo (16), na região do Jardim Helena, extremo da zona leste da capital paulista. Ele disse que usa o fardamento para andar de graça no transporte coletivo, segundo o boletim de ocorrência do caso.

