Juiz que condenou Donald Trump não recebeu dinheiro do bilionário George Soros

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2024

O ex-presidente americano foi considerado culpado em 34 acusações no caso de suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels. (Foto: Reprodução)

Pessoas estão compartilhando nas redes sociais a informação inverídica que o juiz que condenou o candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump recebeu dinheiro do bilionário “esquerdista” George Soros. Essa alegação é compartilhada em uma frase inserida sobre um vídeo da comentarista Ana Paula Henkel a respeito da condenação judicial do ex-presidente americano.

O Estadão Verifica, sistema de checagem de informações do jornal O Estado de S. Paulo, investigou e concluiu que: a frase inserida sobre o vídeo é enganosa. No comentário, Henkel não diz que o juiz recebeu dinheiro de Soros, mas que o promotor do caso foi eleito com dinheiro do filantropo. Como explicou o jornal The New York Times, o promotor distrital de Manhattan, Alvin L. Bragg, não recebeu valores diretamente do bilionário, mas foi apoiado pelo grupo Color of Change, para quem Soros doou US$ 1 milhão em 2021.

Naquele ano, Soros doou 1 milhão de dólares para o grupo, que se comprometeu a gastar essa quantia na campanha de Bragg, mas ao final investiu menos da metade, quase 500 mil dólares. Conforme informou o The New York Times, o valor representa 11% de 4,6 milhões de dólares gastos pelo grupo durante o ciclo eleitoral de 2021-2022.

O vídeo é um corte de um comentário mais longo de Henkel, veiculado no dia 2 de junho, sobre a condenação, em 31 de maio, de Trump no júri do Tribunal de Nova York. O ex-presidente americano foi considerado culpado em 34 acusações no caso de suborno à ex-atriz pornô Stormy Daniels.

Ao longo do vídeo, Ana Paula opina que houve irregularidades na condução do processo, afirmando que a filha do juiz responsável trabalha no alto escalão do Partido Democrata, que disputa contra o Partido Republicano de Trump, e que o juiz aceitou a denúncia de um promotor financiado por Soros.

Como já explicou o Projeto Comprova, coalizão de veículos que o Estadão Verifica integra, o bilionário é alvo frequente de teorias conspiracionistas e conteúdos desinformativos, principalmente produzidos pela extrema-direita. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

2024-06-07