Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Juju é rainha da X-9 Paulistana. Foto: Reprodução/Instagram Juju é rainha da X-9 Paulistana. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Juju Salimeni já está esquentando os tamborins para o Carnaval 2020. Animada para mostrar todo seu gingado na avenida, a rainha de bateria da X-9 Paulistana posou nua para as lentes do fotógrafo Samuel Melim em ensaio no clima da folia. Na noite de quarta-feira (29), a loira usou seu Instagram para presentear os seguidores com um dos cliques, dizendo que tudo que quer é paz. Na imagem, a beldade aparece usando um costeiro de penas colorido e com as mãos cobrindo as partes íntimas.

A musa fitness optou por um texto reflexivo para a legenda da publicação. “No fim do dia, quando o teto do quarto é quem recebe o meu olhar sonhador, tudo o que eu quero é paz de espírito, consciência limpa e muita independência. Quem chega pra acrescentar nessa minha jornada, bem vindo é. Só não coloque seus pesos na minha bagagem: cuidar de mim é uma viagem longa demais”, escreveu.

Nos comentários, não faltaram elogios à beleza e boa forma da beldade. “Vai parar a avenida”, destacou internauta. “Divaaaaa, eu te amo tanto. Quando eu crescer, quero ser exatamente assim”, acrescentou outra. “A dona do Carnaval!”, opinou mais uma. Esse não é o primeiro registro do ensaio divulgado pela beldade, que já havia compartilhado outras duas fotos há alguns dias.

