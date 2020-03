A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ) continue sendo investigado pelo MP (Ministério Público) estadual por crimes que teria praticado durante o seu mandato como deputado estadual.

A advogada Luciana Pires, que defende o parlamentar, disse que não irá se manifestar sobre a decisão. De acordo com o MP, o senador é investigado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa em um suposto esquema de “rachadinha” – no qual funcionários do então deputado devolveriam para ele parte do salário pago na Assembleia Legislativa.