Rio Grande do Sul Justiça Militar gaúcha conquista Selo Ouro no Prêmio CNJ de Qualidade de 2022

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Premiação avalia os tribunais sob o olhar do acompanhamento das políticas judiciárias, eficiência, gestão e organização de dados Foto: Divulgação Premiação avalia os tribunais sob o olhar do acompanhamento das políticas judiciárias, eficiência, gestão e organização de dados. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em cerimônia realizada nesta terça-feira (22), durante o 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça divulgou o resultado do Prêmio CNJ de Qualidade. Na edição de 2022, o Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul (TJMRS) conquistou o Selo Ouro, o que posiciona a Justiça Militar Gaúcha entre as mais bem avaliadas do país.

O Prêmio CNJ de Qualidade utiliza-se uma metodologia de avaliação dos tribunais sob o olhar do acompanhamento das políticas judiciárias, eficiência, gestão e organização de dados. Assim, em cada segmento de justiça, os tribunais são classificados em três categorias, a saber: “Diamante”, “Ouro” e “Prata”. O tribunal que mais se destaca entre todos os 90 e que atinge maior pontuação, é congratulado com o “Prêmio Excelência”.

Essa é a quarta vez que o TJMRS conquista o Selo Ouro. Em edições anteriores o Tribunal já obteve os selos Diamante e Bronze (em duas oportunidades cada um).

Avaliação

O presidente do TJMRS, desembargador militar Amilcar Macedo saudou o resultado obtido na edição de 2022. “Esse novo selo consolida a atuação da Justiça Militar Gaúcha na busca por uma prestação jurisdicional cada vez mais efetiva, atual e adequada às demandas da sociedade. O resultado também motiva a todos nós – magistrados e servidores – tanto em nossa atuação diária, mas ainda na busca por novas conquistas”, disse o desembargador-presidente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul