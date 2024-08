Mundo Kamala Harris diz que Donald Trump levou “multidão armada” para ataque ao Capitólio

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Em discurso na convenção do Partido Democrata que oficializou a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, na quinta-feira (22), em Chicago, Kamala Harris voltou a atacar Donald Trump, seu adversário republicano na disputa à Casa Branca.

Ela disse que Trump levou “uma multidão armada ao Capitólio”, sede do Congresso dos EUA, após perder as últimas eleições para Joe Biden. “Quando ele falhou, enviou uma multidão armada ao Capitólio dos EUA, onde agrediram policiais. Quando políticos do seu próprio partido imploraram para que ele afastasse a multidão e enviasse ajuda, ele fez o oposto. Ele atiçou as chamas”, afirmou a democrata.

“De muitas maneiras, Donald Trump é um homem pouco sério, mas as consequências de colocá-lo de volta na Casa Branca são extremamente sérias”, declarou a atual vice-presidente dos EUA. Kamala também disse que Trump foi condenado em um caso de suborno e que um júri federal em seu julgamento civil por difamação concluiu que o ex-presidente havia abusado sexualmente da escritora E. Jean Carroll. “Ele foi considerado culpado de fraude por um júri de americanos comuns e, separadamente, considerado responsável por cometer abuso sexual”, declarou.

