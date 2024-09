Mundo Kamala Harris e Donald Trump se enfrentam, em primeiro debate, com trocas de acusações

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Kamala procurou se desassociar de Joe Biden ao mesmo tempo em que defendeu o governo do atual presidente. (Foto: Reprodução de vídeo)

O primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris, ocorreu nessa terça-feira (10) no National Constitution Center, na Filadélfia, com duração de 90 minutos e dois intervalos. Não houve presença de plateia.

Em tom mais agressivo e muito expressiva, Kamala Harris investiu em ataques a Trump e evocou seu passado como procuradora-geral, despistando as dúvidas sobre se conseguiria lidar com acusações de Trump em respostas rápidas e sem apoio de sua equipe e de anotações, que não puderam entrar no auditório do debate.

A atual vice-presidente dos EUA disse ter passado os quatro últimos anos “limpando a bagunça de Donald Trump”, acusou o ex-presidente de deixar o governo com altas taxas de desemprego e criticou sua gestão da pandemia, em 2019, quando era presidente dos EUA.

Foi especialmente enfática e cresceu no debate ao ser questionada sobre aborto. Disse que seu adversário vai liderar um “plano nacional para banir o direito ao aborto”, o que Trump, menos assertivo no tema, negou.

Apesar de começar o debate repetindo o tom mais calmo que adotou no debate contra o presidente Joe Biden, em junho, Donald Trump também foi se tornando mais agressivo em reação às provocações constantes da adversária.

No entanto, o republicano insistiu em discursos voltados ao seu eleitorado, como o de que o País está sendo “invadido” por criminosos de outros países. Em cinco ocasiões diferentes, repetiu o discurso anti-imigração, desvirtuando de outros temas. Chegou a dizer que imigrantes estão comendo cachorros de norte-americanos e foi desmentido pelos apresentadores.

O ex-presidente vem culpando Kamala, a quem o presidente Joe Biden designou parte da gestão da política migratória, pelos recordes de entrada de imigrantes ilegais registrados nos EUA desde o fim do ano passado. Ele também acusou a adversária de “querer fazer operações transgênero pelo País”, a chamou de “marxista” e disse que os EUA se tornarão “uma Venezuela com anabolizante” caso a adversária vença.

Joe Biden

Trump também tentou, ao longo do debate, atrelar a candidata democrata a Joe Biden, tentando tirar proveito do mau desempenho do presidente. “Ela é Biden. Ela está querendo se afastar de Biden, mas ela é Biden”, disse.

Para Kamala Harris, o debate foi a primeira e, talvez, única oportunidade de se apresentar para o público geral e de tentar fazer chegar ao eleitorado de Trump o discurso de que seu rival, um bilionário, só governará para si mesmo, enquanto ela, uma ex-procuradora-geral, seguirá pensando no povo.

Ao responder à primeira pergunta, sobre economia, ela disse: “vim da classe média e seguirei governando para a classe média”, enquanto Trump “governará para ele mesmo”. “Meus valores não mudaram”, afirmou.

Kamala Harris tem 59 anos e é a atual vice-presidente dos Estados Unidos. Se vencer as eleições, será a primeira mulher eleita presidente do País.

Já Donald Trump tem 78 anos e concorre pelo Partido Republicano. Ele foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021. Trump tentou a reeleição nas eleições de 2020, mas foi derrotado por Joe Biden.

O primeiro debate presidencial para as eleições presidenciais dos EUA, em 2024, ocorreu no dia 27 de junho. À época, Joe Biden ainda era o provável candidato democrata, mas o mau desempenho no encontro o fez desistir da disputa. Kamala então foi nomeada para concorrer às eleições pelo partido.

Uma pesquisa recente revelou que 30% dos eleitores acreditam que o debate poderá impactar sua decisão de voto. As eleições norte-americanas estão marcadas para o dia 5 de novembro.

