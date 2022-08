Esporte KTO Collection

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2022

Foto: KTO/Divulgação

A casa de apostas mais divertida de todas acaba de lançar sua linha de roupas, a KTO Collection.

Você pode comprar as peças no site dos nossos queridos parceiros da Dresch Sport. Vamos todos ficar super lindões, iguais aos modelos que desfilaram para nossa marca de roupas esportivas!.

Como se ficar ainda mais bonito, estiloso e confortável não fosse o suficiente, saiba o seguinte: ao comprar qualquer peça da KTO Collection, você ainda vai ajudar instituições filantrópicas! Sim, todo o lucro obtido com essa ação será revertido em benefício de quem mais precisa.

O que você vai encontrar

A gente pensou na KTO Collection de uma forma para tentar unir todos os times de todas as modalidades, sem esquecer que o amor pelo esporte vem acima de tudo. Uma vertente da coleção é baseada no estilo escandinavo e a outra buscou inspiração nos anos dourados do futebol. A ideia é ver o Brasil inteiro usando essas peças incríveis, então variamos as cores para combinar com seu time do coração.

Olha QUANTA COISA já está disponível: casaco slim Vintage Gold, casaco slim Vintage Red, casaco slim Oficial Black, corta-vento Usual azul/preto, corta-vento Usual Oficial, corta-vento Vintage Red, corta-vento Vintage Gold, corta-vento Oficial, canguru vermelho, canguru celeste, canguru Vintage Gold, canguru Vintage Red, canguru Oficial, bermuda moleton, camisa polo Vintage Blue, camisa polo Vintage Red, camisa polo Oficial, camisa polo Sports, camiseta Usual azul, camiseta Usual vermelha, camiseta Sports blue, camisa Sports red e camisa sports white. Corre no site de roupas esportivas Dresch Sports!

