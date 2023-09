Cláudio Humberto Ladrões da Lava-Jato agora buscam “reparação”

Por Cláudio Humberto | 7 de setembro de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Para usar expressão do ministro do STF Dias Toffoli, a autêntica armação já está em curso entre advogados de ladrões confessos da Lava-Jato. Criminalista famoso por defender esses “anjos injustiçados” confirmou à coluna a preparação de uma avalanche de ações de indenização por “dano moral”, após decisão de Toffoli de anular confissões, provas e até delações para livrar Lula. Também estão em curso pedidos para devolver os R$6 bilhões ressarcidos pelos réus para tentar atenuar suas penas.

Armação judicial?

Toffoli provocou saia justa em tribunais como TRF-4 e STJ, que confirmaram e aumentaram penas impostas pelo então juiz Sérgio Moro.

Vai para o lixo?

Após a morte de Teori Zavascki, a ministra Cármen Lúcia, que não é dada a armações, homologou 77 delações de dirigentes da Odebrecht.

Ora, o impedimento

Apesar de ter sido ministro de Lula e advogado do PT, Dias Toffoli se sentiu à vontade para anular o processo que condenou o ex-chefe.

Acordo rasgado

Joesley e Wesley Batista saíram na frente: já conseguiram até reduzir de R$10 bilhões para R$3,5 bilhões a multa fixada em acordo de leniência.

Bolsonaristas lotam bancos de sangue neste Dia 7

Involuntariamente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criou um grave “problema” para bancos de sangue de todo o País, ao gravar um vídeo apelando a partidários do ex-presidente para doarem sangue, neste Sete de Setembro, em vez de assistirem a desfiles cívico-militares. Só o Hemocentro de Brasília registrou 12 mil pedidos de agendamento de doação, extrapolando em muito sua capacidade de atendimento.

Celina interveio

A pedido do governador Ibaneis, a vice-governadora Celina Leão (PP) ligou para Flávio Bolsonaro e pediu sua ajuda.

Reorganizou geral

Em novo apelo por vídeo, o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro ajudou os bancos de sangue a organizar a oferta de doadores.

Contra fake news

O apelo de Flávio Bolsonaro foi uma resposta às fake news que difundem o temor de “protestos violentos” no Dia da Independência.

Peso na assinatura

O processo acolhido pelo ministro Dias Toffoli (STF) que anulou provas obtidas pela Lava Jato contra o presidente Lula, é assinado por Valeska Teixeira Zanin Martins, mulher do ministro do STF Cristiano Zanin.

Que tragédia?

Como ocorre em seus governos, Lula ignorou outra tragédia. Nem mesmo a morte de 36 brasileiros no Sul fez o presidente pegar o avião para levar conforto às famílias e assegurar recursos. Que vergonha.

Insensibilidade

Em janeiro de 2010, Lula não arredou pé da praia, na Bahia, posando com isopor de bebidas na cabeça, enquanto morriam pessoas em enchentes e deslizamentos, no Estado do Rio. Um balanço realizado dois meses depois apontou a morte de 320 pessoas. Lula não deu as caras.

“Gripe” conveniente

Lula deslocou os despachos desta quarta (6) do Planalto para o Alvorada, alegando suposta gripe, já apelidada de “enchente no Sul”. Sua assessoria diz que viagem à Índia está mantida, claro.

Ele gosta é de viajar

Mantido o embarque para Índia, Lula fará a 21ª viagem internacional no primeiro ano de governo. Desbancou antigo terceiro colocado, Fernando Henrique Cardoso, com 19 viagens. O 1º e 2º lugar já eram de Lula.

Rachadura

Com 49 deputados na bancada, o Progressistas (ex-PP) “não vai fechar questão com o governo”, afirmou Evair Melo (PP-ES) à coluna. “Haverá orientação partidária sobre os votos, mas não haverá imposição”, disse.

Cortar na carne

Para Vivien Suruagy, da Feninfra, aumentar impostos não é solução para zerar o déficit, mas sim conter gastos do governo. O setor de call centers e infraestrutura de telecomunicações gera 2,5 milhões de empregos.

Menos brasileiros

Segundo o IBGE, até 2030, o Brasil terá 1,72 filho por mãe. Os números projetam uma diminuição populacional que passará de 233,234 milhões brasileiros em 2047 para 228,286 milhões de pessoas em 2060.

Pensando bem…

… Pôncio Pilatos para ministro do STF.

PODER SEM PUDOR

Cabeça achatou

Baixinho, atarracado e quase sem pescoço, o marechal cearense Humberto de Alencar Castello Branco era bem-humorado e certa vez reagiu assim à pilha de processos levada a ele pelos ministros Octávio Bulhões e Roberto Campos: “Os senhores sabem por que eu tenho cabeça chata? É de tanto os senhores baterem nela e me pedirem: ‘Assina logo isso aí, presidente’…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

