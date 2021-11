Porto Alegre Lançado em Porto Alegre o programa de formação em hortas urbanas

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Projeto tem como foco a educação alimentar e nutricional Foto: Cristine Rochol/PMPA Projeto tem como foco a educação alimentar e nutricional. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre lançou um programa de formação em hortas urbanas. As aulas têm como foco a educação alimentar e nutricional, os cuidados com a saúde, contato social, desenvolvimento cognitivo e motor e são direcionadas à população idosa e aos agentes da assistência social.

A primeira turma, composta por 22 pessoas das instituições de longa duração e do Cras (Centro de Referência de Assistência Social), reúne-se nesta sexta-feira (26), das 9h às 12h, no Centro Agrícola Demonstrativo da SMDET (rua Bérico Bernardes Galego, 2939) e no dia 3 de dezembro, na Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro, no mesmo horário.

No futuro, a proposta é abrir novas turmas ao público mediante inscrição. Para coordenadora da Unidade de Segurança Alimentar, Carolina Breda, a proposta das oficinas é levar o conhecimento ao maior número de pessoas.

“Queremos formar multiplicadores que incentivem a agricultura urbana e também doméstica, gerando interesse pelo consumo de alimentos mais saudáveis e acessíveis a todos”, explica Carolina.

A capacitação busca também a participação de idosos. Dar prioridade para a população idosa é uma forma de estimular o movimento do corpo e a interação social dessa população. Segundo o coordenador de Direitos do Idoso, Raphael Ramalho, incentivar que eles se tornem multiplicadores deste conhecimento também agrega na autonomia.

“Além de fortalecer a saúde física e mental, o envolvimento com horta proporciona outras vantagens. Grupos que cultivam hortas comunitárias costumam estreitar laços, favorecendo a integração social e a autoestima”, destaca Ramalho.

