Prévias do PSDB: partido diz que testes em novo aplicativo "não foram totalmente satisfatórios"

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Em nota, PSDB também informou que, diante disso, fará testes com nova empresa. (Foto: Divulgação)

O PSDB divulgou uma nota nesta quarta-feira (24) na qual informou que os testes no novo aplicativo para votação das prévias do partido “não foram totalmente satisfatórios” e que, diante disso, fará testes com nova empresa.

A votação das prévias vai definir o candidato do partido à Presidência da República em 2022 e começou no último domingo (21), mas a conclusão foi adiada em razão de instabilidade no aplicativo de votação dos filiados.

“Em relação à empresa de votação eletrônica para as prévias do PSDB, os testes realizados durante toda noite e madrugada não foram totalmente satisfatórios”, informou o partido em nota nesta quarta.

“Em reuniões confirmadas já para o início dessa manhã, o PSDB e campanhas já programam testes com nova empresa. Outras entidades também já estão contatadas”, acrescentou a legenda.

O primeiro aplicativo utilizado pelo partido foi desenvolvido pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta terça, o PSDB iniciou os testes de um outro aplicativo, desenvolvido pela empresa RelataSoft.

As prévias

Disputam as prévias do PSDB (por ordem alfabética): Arthur Virgílio, ex-prefeito de Manaus (AM); Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; João Doria, governador de São Paulo. Esta é a primeira vez que o partido recorre à realização de prévias para escolher o candidato ao Palácio do Planalto.

Os coordenadores das prévias Marcus Pestana e José Anibal, além do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, reconheceram que há divergências dentro da legenda e que as prévias são único caminho para a unidade ao partido.

No domingo, quando começou a votação, Bruno Araújo chegou a dizer que as prévias geram “racha”, mas que o vencedor terá de “lamber as feridas internas” e unificar o PSDB.

