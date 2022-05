Porto Alegre Latam voltará a ter voos diretos entre Porto Alegre e Lima

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Serão realizados três voos por semana para a capital peruana. Foto: Divulgação Serão realizados três voos por semana para a capital peruana. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Latam anunciou que vai voltar a partir de 2 de julho com os voos diretos entre Porto Alegre e Lima, no Peru. Essa é a primeira rota internacional a ser reinaugurada pela companhia na capital gaúcha. As operações entre as cidades foram suspensas em abril de 2020, devido à pandemia do coronavírus, pouco depois de ser inaugurada, em dezembro de 2019.

Serão realizados três voos por semana para a capital peruana, todos com passagens já à venda no site da Latam. Atualmente a companhia já conta com outros 12 voos semanais para Lima saindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e três a partir do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Os voos entre Porto Alegre e Lima serão realizados com aeronaves modelo Airbus A320 com capacidade para 176 passageiros, sendo 8 em classe Premium Economy e 168 em Economy).

Do Rio Grande do Sul para a capital peruana o voo terá 5h15 de duração e decolará às 7h15 de segundas e quintas-feiras e às 7h45 aos sábados. No sentido inverso, o voo de Lima para a capital gaúcha terá 4h35 de duração e decolará sempre às 23h30 nas quartas-feiras, sextas-feiras e domingos.

