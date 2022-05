Política PSDB cancela reunião e adia definição de nome de terceira via

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2022

Ex-governador de São Paulo anunciou a desistência da candidatura à Presidência na manhã desta segunda-feira (23). Foto: Reprodução

O PSDB adiou a definição do nome que representará a terceira via nas eleições com o cancelamento da reunião que estava marcada para esta terça-feira (24). O encontro entre membros da Comissão Executiva Nacional da legenda seria realizado amanhã, com João Doria, mas, após a desistência do ex-governador de São Paulo de concorrer à Presidência, acabou sendo adiado para 2 de junho.

Segundo comunicado do partido, a reunião desta terça seria para tratar “das deliberações do encontro com o Cidadania e o MDB nos últimos dias”, mas o que chamaram de “gesto de grandeza de Doria” permitiu avançar esse passo das conversas. Os diálogos entre presidentes das três legendas nas últimas semanas têm consolidado o apoio a Simone Tebet (MDB-MS) para a corrida ao Planalto.

Depois de João Doria anunciar a desistência da pré-candidatura, a senadora do MDB afirmou que ele “nunca foi adversário” e “sempre foi aliado”. O próximo encontro – que pode definir um nome da terceira via – ocorrerá na quinta-feira (2), às 11h, na sede do PSDB Nacional, em Brasília. Na ocasião, vão estar presentes membros da Comissão Executiva e haverá participação das bancadas na Câmara e no Senado.

Mesmo com o apoio dos presidentes das legendas a Tebet, a saída de Doria estimulou um grupo do PSDB que quer a candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite à Presidência. Ele foi derrotado por Doria nas prévias, mas ainda era visto como um nome mais viável do que o ex-governador de SP.

