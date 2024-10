Basquete LeBron James afirma limites na quadra com o filho Bronny: “Não pode me chamar de pai”

Lenda da NBA realizará o sonho de jogar oficialmente ao lado do seu filho, mas quer relação profissional nos compromissos pelos Lakers.

LeBron James é um dos maiores nomes da história não apenas do basquete, mas do esporte em geral. Porém, mesmo após conquistar tudo, a temporada 2024/25 será histórica, já que ele estará ao lado do seu filho, Bronny James, defendendo a camisa dos Los Angeles Lakers. Portanto, será um feito que muitos sonham, mas poucos podem realizar.

LeBron tem uma longa história no esporte e sempre se destaca em plataformas como a Sportsbet . Jogue com responsabilidade. Juntos, eles já dividem os treinamentos da equipe, além dos jogos de pré-temporada. Porém, o dia 22 de outubro é a data que marca a primeira partida oficial de pai e filho lado a lado, quando os Lakers encaram o Minnesota Timberwolves.

LeBron coloca limites em relação profissional com Bronny

LeBron James participou do podcast Gojo And Golic, que curiosamente é apresentado por pai e filho, Mike Golic Sr. e Mike Golic Jr. Nele, falou sobre limites com Bronny, um deles é que o garoto não poderá chamá-lo de pai.

“Ele não pode me chamar de pai quando estamos no ambiente de trabalho. Quando deixarmos as instalações (dos Lakers) e os portões fecharem, aí eu posso virar pai de novo. Quando estivermos no carro indo para casa, aí eu posso ser pai”, explicou.

LeBron James também brincou sobre como Bronny poderá chamá-lo. Segundo ele, se quiser, o filho poderá usar o termo GOAT, que significa melhor de todos os tempos.

“Ele pode me chamar de “2-3” (número que o ala utiliza nos Lakers) ou “Bron”. Quem sabe, de GOAT (sigla usada para se referir ao “maior de todos os tempos”) se ele quiser. Fica à escolha dele. O que não pode é a gente estar numa transição rápida na quadra e ele me gritar: “Papai, toque a bola!”, “Papai, estou livre!”, “Papai, vamos lá!””, brincou LeBron. O jovem teve complicações de saúde no último ano, o que fez as equipes ficarem com o pé atrás.

Ciente da situação, os Lakers usaram a escolha para seduzir LeBron James a renovar o seu contrato e realizar o sonho de atuar ao lado do seu filho. O King tinha a opção de ficar livre e aceitar uma oferta de qualquer franquia da NBA. Porém, aceitou uma renovação com os

Draft de Bronny e a renovação de LeBron James

O peso de ser filho de LeBron James colaborou para que os Lakers optassem por Bronny James na 55ª escolha do draft 2024/25 da NBA . O jovem teve complicações de saúde no último ano, o que fez as equipes ficarem com o pé atrás. Ciente da situação, os Lakers usaram a escolha para seduzir LeBron James a renovar o seu contrato e realizar o sonho de atuar ao lado do seu filho.

O King tinha a opção de ficar livre e aceitar uma oferta de qualquer franquia da NBA. Porém, aceitou uma renovação com os Los Angeles Lakers por mais duas temporadas, por um acordo que pode chegar a 104 milhões de dólares (cerca de R$ 582 milhões). O segundo ano é uma opção do jogador em seguir ou não, mas dá a possibilidade de LeBron jogar ao lado do seu filho por pelo menos duas temporadas.

