Colunistas Lei autoriza punição para invasores de terras no RS

Por Flavio Pereira | 10 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputado Gustavo Victorino, autor da proposta que defende o direito de propriedade Foto: Divulgação/ALRS Deputado Gustavo Victorino, autor da proposta que defende o direito de propriedade. (Foto: Divulgação/ALRS) Foto: Divulgação/ALRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Proposta do deputado Gustavo Victorino que autoriza punição para invasores de terras no RS foi promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, na segunda-feira (8). Tata-se da Lei N° 16.139/24, que prevê sanções administrativas e restrições aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas no Rio Grande do Sul.

O texto, que agora tornou-se lei, define que os ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas ficam impedidos de receber qualquer auxílio, benefício ou participação em programas sociais estaduais, bem como a nomeação para cargos públicos ou contratação com o poder público estadual de forma direta ou indireta.

“Esta é uma resposta da Assembleia Legislativa a quem apoia invasões, o que é um crime e, portanto, precisamos restringir essas ações em nosso estado, impedindo que invasores de propriedades se beneficiem do dinheiro do trabalhador que, através de seus impostos, mantém os programas sociais e a própria máquina pública, além do que a proposta visa trazer segurança jurídica para quem tem uma área de terra, um apartamento, algum imóvel, preservando assim seu direto de propriedade, conforme previsto na Constituição Federal”, manifestou o deputado Gustavo Victorino.

Cadastro dos invasores

A identificação dos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas está prevista no Projeto de Lei nº 88/2024, assinado pelo deputado Gustavo Victorino e pelo deputado Capitão Martim, em tramitação na Assembleia Legislativa, estabelecendo o Cadastro Estadual de Invasores de Propriedades Privadas Rurais e Urbanas do Rio Grande do Sul.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/lei-autoriza-punicao-para-invasores-de-terras-no-rs/

Lei autoriza punição para invasores de terras no RS

2024-07-10