Dicas de O Sul Leiteria 639 realiza ação social para beneficiar o Imama-RS

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Parte da renda obtida com a comercialização de tortas será revertida ao Imama-RS Foto: Edith Auler/Evidência Press/Divulgação Parte da renda obtida com a comercialização de tortas será revertida ao Imama-RS. (Foto: Edith Auler/Evidência Press/Divulgação) Foto: Edith Auler/Evidência Press/Divulgação

Em 1° de junho, é comemorado o Dia Mundial do Leite. Criada em 2001 pela FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), a data no Brasil vem ganhando cada vez mais força pela importância econômica e representatividade à vida, sendo o nosso primeiro alimento e essencial à saúde.

A Leiteria 639, em Porto Alegre, comemora a passagem deste dia de forma diferente. Selecionou um dos produtos mais pedidos nas suas unidades – as tortas –, e parte da renda obtida com a comercialização delas, durante todo este mês, será revertida ao Imama-RS (Instituto da Mama do Rio Grande do Sul).

A entidade necessita urgentemente de recursos financeiros para manter o atendimento assistencial a mais de 8 mil mulheres no Estado. “Temos a presença do leite no nome do nosso negócio e em várias receitas da gastronomia da casa. É gratificante agregar essa data ao calendário de atividades da Leiteria 639 e, sobretudo, ajudar ao Imama”, disse o proprietário da Leiteria 639, Tiago Leite.

Fundada em 10 de outubro de 2017, a Leiteria 639 é um ambiente multifuncional que possui padaria, confeitaria, restaurante e empório.

Serviço:

Dia Mundial do Leite com Ação Social/Junho 2020: Parte da renda obtida com a comercialização das tortas da Leiteria 639, durante todo o mês de junho de 2020, será revertida ao Imama-RS.

Localização das unidades da Leiteria 639: Avenida Venâncio Aires, 639, e Avenida 24 de Outubro 1.539, em Porto Alegre.

Funcionamento: de terça a domingo

Horário de atendimento dos canais:

Delivery: das 11h30min às 21h

Take-away: 11h30min às 20h

Encomendas: (51) 3279-0759 ou pelo Whatsapp (51) 9978-38173

Redes Socias: Instagram @leiteria639 & facebook.com/leiteria639/

Site: www.leiteria639.com.br

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul