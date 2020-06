Dicas de O Sul Nau Live Spaces retoma as atividades no Quarto Distrito de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Espaço adotou medidas de combate à Covid-19 Foto: Divulgação Espaço adotou medidas de combate à Covid-19. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O NAU Live Spaces, hub de inovação e espaço de trabalho compartilhado no Quarto Distrito de Porto Alegre, retomou as atividades para empresas e profissionais nesta segunda-feira (1º).

Devido à pandemia de Covid-19, o espaço adotou um protocolo de segurança e saúde com base no guia do Certificado Escritório Mais Seguro, desenvolvido pela Beer or Cofee, maior integrador de espaços compartilhados do Brasil, e da Sercon, empresa especializada em saúde e segurança no trabalho.

“Sabemos que é um momento que requer muito cuidado. De forma alguma, estamos encorajando as pessoas a abandonar o distanciamento social. Defendemos que, se puder, fique em casa. No entanto, como um espaço compartilhado de trabalho e conexões, temos que respeitar a decisão daqueles que decidirem por retornar gradualmente e oferecer todas as condições para nossa comunidade interna”, explica Camila Borelli, CEO e fundadora do Nau.

Sara Borelli, arquiteta e fundadora, destaca que o Nau, localizado na avenida Franklin Roosevelt, 1.308, é uma opção para empresas e profissionais que precisem de um local seguro, seja nas salas privativas ou no coworking. “Temos um ambiente privilegiado por possuir muitas janelas para ventilação natural, pé direito alto e amplo espaço para o distanciamento necessário das mesas e pessoas, características que somadas ao protocolo que adotamos garantem segurança e tranquilidade”, afirma.

O Nau adotou as seguintes medidas de proteção da saúde e combate à pandemia: rotinas de higienização; disponibilização de produtos de sanitização e EPIs para equipe, membros e visitantes; sinalização comportamental e de orientação; medidas de distanciamento, com priorização do espaço pessoal e circulação natural de ar. Algumas recomendações importantes para os profissionais são: uso da máscara; trazer a própria caneca, copo e utensílios e evitar reuniões presenciais com clientes.

