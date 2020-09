Geral Lewis Hamilton dispara na liderança com vitória no GP da Toscana. Confira a classificação

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

A 90ª vitória da laureada carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1 também representou o seu sexto triunfo somente na temporada 2020. (Foto: Reprodução/Twitter)

A 90ª vitória da laureada carreira de Lewis Hamilton na Fórmula 1 também representou o seu sexto triunfo somente na temporada 2020. A conquista obtida na tarde de domingo (13) no acidentado GP da Toscana, em Mugello, levou o hexacampeão a ampliar ainda mais a vantagem perante seus concorrentes mais próximos no Mundial de Pilotos.

Hamilton, que inclusive marcou um ponto extra pela volta mais rápida da corrida, agora soma 190 tentos, enquanto Valtteri Bottas, segundo colocado, tem um total de 135. Entretanto, a diferença que separa os dois companheiros de equipe na Mercedes na tabela do campeonato saltou de 47 para 55 pontos.

A diferença de Hamilton para Max Verstappen aumentou ainda mais. O holandês, que abandonou ainda na primeira volta da corrida, viu a distância para o britânico de 35 anos subir para 80 pontos, com o piloto da Red Bill estacionando em 110 tentos.

Alexander Albon, com o primeiro pódio em sua carreira na Fórmula 1 logrado no domingo, tem agora 63 pontos no campeonato. Mas o anglo-tailandês está atrás de Lando Norris no campeonato. Sexto melhor colocado em Mugello, o piloto inglês da McLaren ocupa a quarta posição no Mundial.

Tanto Stroll como Albon deixaram para trás Lance Stroll, que buscava um lugar no pódio, mas sofreu acidente muito forte nas voltas finais do GP da Toscana. O canadense da Racing Point ficou com 57 pontos, contra 53 de Daniel Ricciardo, da Renault, que viu o terceiro lugar escapar por pouco no fim da corrida.

Charles Leclerc, da Ferrari, largou em quinto, mas terminou apenas na oitava posição. O monegasco marcou 4 pontos nesta tarde e agora tem 49, ocupando assim o oitavo lugar. O jovem de 22 anos supera em cinco tentos Sergio Pérez, da Racing Point, enquanto Pierre Gasly, vencedor do GP da Itália da semana passada, abandonou neste domingo, também na primeira volta. O francês é o décimo colocado.

Sebastian Vettel, que voltou a pontuar depois de duas corridas fora do top-10, foi o décimo em Mugello. Agora, o tetracampeão do mundo ocupa uma incomum 13ª posição na tabela do campeonato.

Já no Mundial de Construtores, a Mercedes alcançou mais uma dobradinha e tem agora um total de 281 pontos no campeonato. A vantagem para a Red Bull, segunda colocada, é de 123 tentos. A McLaren está em terceiro e soma 98, contra 82 da Racing Point, quarta colocada. A Renault segue em quinto e está com 71 pontos, dez a mais em relação à Ferrari. A AlphaTauri está em sétimo e acumula 47 pontos. A Alfa Romeo tem 2, enquanto a Haas fecha a tabela com 1. A Williams é a única dentre as dez equipes ainda sem pontuar no campeonato. As informações são do site Grande Prêmio.

