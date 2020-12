Geral Lewis Hamilton é eleito pela segunda vez a personalidade do ano no esporte britânico

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O piloto da Mercedes se sagrou nesta temporada sete vezes campeão da Fórmula 1. (Foto: Divulgação)

Lewis Hamilton foi eleito pela segunda vez a personalidade do ano no esporte britânico em votação feita pelo público no tradicional prêmio do canal BBC. A primeira foi em 2014. O piloto da Mercedes, que se sagrou nesta temporada sete vezes campeão da Fórmula 1, igualando o alemão Michael Schumacher, ficou à frente de Jordan Henderson, capitão do Liverpool, e de Jockey Hollie Doyle, além do jogador de snooker, Ronnie O’Sullivan, e o de críquete, Stuart Broad.

“Sinceramente não esperava ser eleito, porque havia muitos e bons candidatos”, disse Lewis Hamilton, antes de deixar uma mensagem de agradecimento a quem está na linha da frente na luta contra a Covid-19, e ao mesmo tempo de esperança.

“Só quero dar os parabéns a todos os incríveis indicados, porque estou muito orgulhoso do que eles conquistaram neste ano e realmente quero agradecer a todos que se chamaram e votaram em mim. Eu realmente não esperava por isso sabendo que há tantos grandes candidatos. Mas acho que somos todos vencedores e quero muito enviar um Feliz Natal a todos. Eu sei que tem sido um ano incomum, mas para todos os trabalhadores da linha de frente e todas as crianças ao redor do mundo: por favor, tentem e sejam positivos, durante este período difícil. Estou enviando positividade a todos e, novamente, obrigado do fundo do meu coração”, afirmou o piloto em vídeo gravado.

Segundo colocado na votação em 2007, 2008, 2018 e 2019, Hamilton, que estabeleceu também o novo recorde de vitórias na Fórmula 1 (95) recebeu reconhecimento por sua luta contra o racismo e apoio a importantes causas sociais durante o ano de pandemia.

Em cerimônia virtual, o prêmio de melhor equipe ficou para o Liverpool, cujo técnico, o alemão Jürgen Klopp foi o escolhido como o melhor do ano.

Melhor corredor

Pelo terceiro ano consecutivo, a Fórmula 1 promoveu uma votação entre os pilotos da companhia para eleger o melhor corredor da temporada. Sem grandes surpresas, Lewis Hamilton venceu o pleito no ano em que se consagrou heptacampeão mundial.

As pontuações foram baseadas no sistema de pontos das corridas, com o melhor piloto em cada lista ganhando 25 pontos e seguindo a sequência até o 10º, que leva um ponto. As listas foram então combinadas para criar um top 10 geral.

Atrás do britânico, Max Verstappen, da Red Bull, foi o 2º colocado, com Daniel Ricciardo, da Renault, fechando o pódio em 3º. Os atletas que participaram da votação (em ordem alfabética) foram: Alexander Albon, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll, Max Verstappen. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da ESPN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral