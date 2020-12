Geral O governador de São Paulo anuncia a compra de 100 milhões de seringas para aplicação da CoronaVac

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

A informação foi dada pela presidente da Fiocruz, Nísia Trindade. (Foto: Reprodução)

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda-feira (21) que estão sendo adquiridas 100 milhões de seringas e agulhas para a aplicação da vacina contra coronavírus durante a campanha prevista para começar em 25 de janeiro. Para tanto, a Secretaria de Estado da Saúde dividiu as compras em 27 pregões, realizados entre 18 e 23 de dezembro. Cada pregão prevê a aquisição de 2 milhões de unidades de seringas de 1 e de 3 ml e três tipos de agulhas.

“São Paulo está adicionando mais 100 milhões de seringas e agulhas ao seu estoque para a vacinação contra Covid-19. Estamos ampliando o estoque para termos certeza e convicção de que nenhum insumo faltará ao estado de São Paulo, para atender a população na vacinação que começa no dia 25 de janeiro. Todos os insumos serão distribuídos nos 645 municípios do Estado”, disse Doria.

Os primeiros pregões foram abertos na última sexta-feira (18) e a Secretaria de Estado da Saúde já garantiu a aquisição de 2 milhões dos insumos.

A estratégia fracionada tem o objetivo de garantir estoques para aplicação de vacinas na população, de acordo com o cronograma e públicos prioritários previstos pelo Plano Estadual de Imunização (PEI) de São Paulo. As empresas vencedoras poderão entregar os insumos até julho, de acordo com a definição de cada um dos pregões.

O governo de São Paulo já havia adquirido, neste segundo semestre de 2020, outras 21 milhões de seringas e agulhas para as vacinações de rotina do ano, contando com uma reserva estratégica de 11 milhões para a imunização do novo coronavírus. Estes insumos foram distribuídos para os 27 Grupos de Vigilância Epidemiológica localizados em todas as regiões. Em 2019, 77 milhões de seringas e agulhas foram utilizadas nas ações de rotina de imunização contra múltiplas doenças.

“Estamos preparados para a vacinação contra Covid-19, com definição de grupos prioritários e faseamento. Nosso programa de imunização tem expertise de mais de cinco décadas, foi pioneiro no Brasil, prezando sempre pela proteção e segurança da população e seguindo protocolos de saúde nacionais e internacionais”, destacou Jean Gorinchteyn, Secretário de Estado da Saúde.

Na primeira fase da vacinação está prevista a imunização de 9 milhões de pessoas dos grupos prioritários: profissionais de saúde, idosos, moradores de casas asilares, indígenas e quilombolas.

Doria também confirmou para a próxima quinta-feira (24) a chegada de insumos para que o Instituto Butantan assegure mais 5,5 milhões de doses da vacina contra o coronavírus. Além do carregamento da véspera de Natal, outros dois devem desembarcar no país na última semana do ano, totalizando 10,8 milhões de doses em solo brasileiro.

“São Paulo recebe, na véspera do Natal, mais 5,5 milhões de doses da vacina do Butantan, representando o maior lote já desembarcado no Brasil”, afirmou o Governador. “Com isso, São Paulo terá até 31 de dezembro, ainda este ano, 10,8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 em solo brasileiro”, acrescentou Doria. As informações são do governo do Estado de São Paulo.

