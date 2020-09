Esporte Lewis Hamilton é pole com a volta mais rápida de todos os tempos na Fórmula 1

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Com um impressionante tempo de 1m18s887, hexacampeão mundial quebra o recorde de Monza e estabelece a maior média horária já registrada numa volta

A história da Fórmula 1 é escrita a cada dia, e, neste sábado (05), Lewis Hamilton escreveu um novo capítulo na briga contra os limites da velocidade: com o tempo de 1m18s887, o hexacampeão e líder do campeonato fez a pole position para o GP da Itália, quebrou o recorde de Kimi Raikkonen de 2018, e estabeleceu a volta mais rápida de todos os tempos numa pista da categoria, com uma média de 264,362 km/h.

Na etapa final da classificação, Hamilton superou o companheiro de equipe Valtteri Bottas por apenas 0s069 e alcançou sua 94ª pole position na F1 – se vencer neste domingo, o inglês ficará a apenas uma vitória de igualar o recorde de 91 triunfos de Michael Schumacher.

O GP da Itália de Fórmula 1 começa às 10h10min (de Brasília) deste domingo (06), com transmissão ao vivo pela TV Globo. A narração será de Cleber Machado, com comentários de Luciano Burti e Felipe Giaffone. O ge também mostra a corrida em vídeo.

Outro destaque do treino foi Carlos Sainz Jr., que levou a McLaren ao terceiro lugar no grid, a 0s808 da pole de Hamilton. Sergio Pérez (Racing Point) e Max Verstappen (RBR) fecharam os cinco primeiros, enquanto Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point), Alexander Albon (RBR) e Pierre Gasly (AlphaTauri) completaram o top 10.

