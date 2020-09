Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre fiscaliza bares e restaurantes no bairro Cidade Baixa

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Funcionamento desses estabelecimentos é permitido de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h, na Capital Foto: Divulgação Funcionamento desses estabelecimentos é permitido de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h, na Capital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Equipes da prefeitura de Porto Alegre fiscalizaram bares e restaurantes no bairro Cidade Baixa na noite de sexta-feira (04). O objetivo foi garantir o cumprimento do Decreto 20.711, que autoriza o funcionamento desses estabelecimentos de segunda-feira a sábado, das 11h às 22h, e as medidas de prevenção ao coronavírus.

Segundo os agentes, a maior parte dos estabelecimentos estava fechada no momento da ação. Ao todo, dez foram vistoriados. Destes, três foram autuados por descumprimento das regras: ausência de distanciamento entre mesas, presença de mais de quatro clientes por mesa, recebimento de clientes após as 22h, falta de kit de higiene nos sanitários e aglomeração externa.

As equipes também circularam pelo bairro Moinhos de Vento. Nenhuma infração foi registrada. Participaram da operação integrantes da Diretoria de Fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Guarda Municipal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre