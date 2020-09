Acontece Ferramenta do aplicativo Banrisul Digital está entre as melhores do País

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2020

A ferramenta Meus Cartões de Crédito foi destaque em estudo com apps Foto: Divulgação/Banrisul

A ferramenta Meus Cartões de Crédito, disponível no aplicativo Banrisul Digital, foi destaque em um estudo que avaliou os principais apps para cartões de crédito disponíveis no mercado brasileiro. A análise foi realizada pela empresa paulista CardMonitor, especializada em pesquisa e avaliação de tendências no mercado de cartões.

No comparativo com outros 35 players do setor, o Banrisul foi o único banco a ter 100% das funcionalidades apontadas como as mais essenciais para os clientes.

Em se tratando do número de serviços, o banco conquistou o segundo lugar no ranking, com 61 funções oferecidas. Em comparação com as 42 funcionalidades apresentadas pelo Meus Cartões de Crédito no levantamento de 2019, os números deste ano representam crescimento de 45%. Se comparado ao número de 2018, quando eram 16 serviços, o crescimento é de 281% em dois anos.

De acordo com a diretora de Produtos, Segmentos e Canais Digitais, Claíse Rauber, a posição do Banrisul na pesquisa é prova de que a instituição está comprometida em disponibilizar uma experiência digital cada vez mais completa e eficaz aos seus clientes.

“Viemos realizando um trabalho bem-sucedido na área dos meios de pagamento e oferecemos uma plataforma robusta de gerenciamento de gastos. Mantendo o banco atualizado e, por vezes, pioneiro, superamos grandes concorrentes do mercado financeiro e fintechs relevantes no setor”, destacou.

O levantamento ressaltou que um dos diferenciais da ferramenta do Banrisul é a possibilidade de acesso e emissão de cartão virtual, direcionado a compras on-line, aos portadores de cartões adicionais e aos clientes Pessoa Jurídica.

