Mundo Libanesa grávida teve que fugir do país durante trabalho de parto, para ter o bebê em segurança no Iraque

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2024

Libanesa grávida fugiu do país em trabalho de parto para ter bebê em segurança no Iraque. (Foto: Reprodução de vídeo G1)

Lubana Ismail é uma entre os milhares de libaneses que já tiveram que deixar suas casas para trás desde o começo do conflito entre Israel e o Hezbollah. Na reta final da gravidez, ela entrou em trabalho de parto logo após fugir de uma aldeia no sul do Líbano com o marido e os dois filhos, e acabou tendo que viajar até o Iraque para garantir um parto em segurança.

Antes de embarcar no voo que levou toda a família para a cidade iraquiana de Najaf, onde eles permanecem, ela tentou dar entrada em hospitais de Beirute e de Sídon, mas todos estavam lotados. “Nenhum hospital me aceitou. Fomos mandados embora de todos os lugares, até que meu pai sugeriu que fôssemos para o Iraque”, contou Lubana à agência de notícias Reuters.

Najaf, que aceita milhões de peregrinos xiitas por ano, está acostumada a lidar com as necessidades médicas emergenciais de estrangeiros, mas segundo o Ministério do Interior do Iraque, cerca de 5.700 libaneses já imigraram para lá até agora.

O marido da libanesa, Fouad Youssef, relembrou os perigos que eles enfrentaram no deslocamento e lamentou não ter perspectivas para um futuro próximo. No momento, eles estão hospedados em um hotel.

“Durante nossos dois dias de deslocamento, tentei levar minha esposa para um hospital, porque seu parto estava difícil, mas devido ao alto número de feridos e mártires, não havia vagas. Temos medo de que a guerra continue por muito tempo. O que acontecerá com nossos filhos? Estávamos preparando-os para a escola, mas agora não há educação. Vamos ficar aqui? Vamos embora? Vamos voltar para o nosso país?”, questionou.

Milhares de deslocados

Famílias expulsas de casa, civis no meio do fogo cruzado e falta de energia elétrica são situações que têm ficado cada vez mais frequentes após os ataques israelenses contra o Líbano. Já são mais de um milhão de libaneses deslocados à força. Moradores em cidades no sul do país, que estão mais perto da fronteira com Israel, estão entre os mais afetados pelos deslocamentos à força, segundo relato do documentarista Gabriel Chaim, que está no Líbano, ao programa Estúdio i, da GloboNews.

Os bombardeios de Israel já deixaram mais de 2 mil pessoas mortas, sendo 127 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde libanês. O número ultrapassou o balanço total de mortos na guerra do Líbano em 2006 — quando Israel também invadiu o país vizinho para lutar contra o grupo Hezbollah.

Entre os deslocados, há também brasileiros, como uma família que vivia na região de Marjaayoun, no sul do Líbano, e deixou sua casa para trás e está agora na cidade de Aley, a cerca de 15 km de Beirute, mais no centro do país.

Os problemas no fornecimento de energia elétrica, muito comuns no país, que vive uma crise política e econômica há anos, também se agravaram. As informações são do portal de notícias G1.

2024-10-13