Acontece Liberada a construção de um complexo comercial de 850 milhões de reais na Zona Leste de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Projeto prevê shopping, supermercado e edifício de escritórios no bairro Alto Petrópolis. (Foto: Divulgação)

Passados quase dois anos desde a apresentação do projeto à prefeitura de Porto Alegre, o grupo Zaffari obteve a licença para início da construção do complexo comercial Belvedere, que prevê a instalação de shopping center, supermercado e edifício de escritórios na Zona Leste, a um custo de R$ 850 milhões. A obra será realizada em um terreno entre as avenidas Cristiano Fischer e Senador Tarso Dutra (Alto Petrópolis).

As obras devem ter início “quando a pandemia passar”, prevê a administração municipal. O documento autoriza o empreendedor a iniciar as obras de um hipermercado com cerca de 33,4 mil metros quadrados de área construída, orçado em quase R$ 65 milhões. A estimativa é de que a operação gere 700 empregos diretos.

Além do hipermercado, o Belvedere terá uma torre comercial com cerca de 32 mil metros quadrados e um shopping com 146,5 mil metros quadrados. Ambos aguardam a autorização, que segue um cronograma de prazos legais. Dentre as contrapartidas para a cidade está a estrutura viária no entorno do complexo e uma praça aberta ao público.

“Há anos, existe a expectativa quanto à concretização desse projeto”, salienta o prefeito Nelson Marchezan Júnior. “Conseguimos emitir a primeira licença para que a iniciativa comece a se tornar realidade. Em um momento de crise, que exige perspectivas para retomada econômica do município, essa liberação representa uma importante conquista para a cidade e boas perspectivas.”

Impactos ambientais

A licença do hipermercado é válida até julho de 2023 e prevê 124 medidas para atenuar os impactos ambientais da edificação, conforme destaca o secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Bremm:

“É fundamental lembrar que estamos tomando todos os cuidados necessários para garantir que a construção desse complexo se dê em harmonia com as características urbanísticas e ambientais de Porto Alegre”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece