Líder da Chechênia é internado com sintomas de Covid-19

O presidente da Chechênia, Ramzan Kadyrov, 43 anos, foi internado em Moscou nesta quinta-feira com sintomas do novo coronavírus, anunciaram agências de notícias russas. “Kadyrov foi levado de avião para Moscou, com sintomas de coronavírus. Está em observação”, informou uma fonte médica à agência pública Tass, que descreveu seu estado de saúde como estável.