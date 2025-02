Colunistas Líder da oposição, Zucco pede no plenário da Câmara apoio ao impeachment de Lula

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Deputado Luciano Zucco pediu apoio para o pedido de impeachment do presidente Lula e ao projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. (Foto: Divulgação/Mario Agra/Câmara dos Deputados)

No primeiro pronunciamento após a abertura do ano legislativo, o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL) defendeu o impeachment do presidente Lula e afirmou que “falo com o coração cheio de compromisso para os milhões de brasileiros que, assim como eu, assim como nós, não aceitam mais o desgoverno que tomou conta da nossa pátria nos últimos anos. Dois anos que deveriam ter sido marcados por avanços da dignidade e da valorização do povo brasileiro, mas, infelizmente, esses dois anos foram perdidos.”

Zucco lembrou que “assim como Dilma Rousseff foi responsabilizada pelas pedaladas fiscais, o Presidente Lula deve ser investigado pelas graves irregularidades no programa Pé de Meia, apontado pelo Tribunal de Contas da União. Não somos nós da Oposição; é o Tribunal de Contas da União, um órgão de controle e fiscalização”.

Para o líder da oposição, “o Brasil não pode continuar sendo governado à margem da lei e da responsabilidade. Este mesmo Governo do mensalão, dos sanguessugas, das corrupções da PETROBRAS. Chega do desgoverno! Chega de irresponsabilidade! O povo brasileiro não aguenta mais! Por isso, a Oposição faz um apelo: vamos unir nossas forças em nome da justiça, da liberdade, do futuro do nosso País. O impeachment de Lula é uma medida necessária, não apenas pela incompetência evidente, mas pela proteção da nossa Nação contra aqueles que querem nos arrastar para o abismo,” afirmou.

Deputado retira apoio ao impeachment após ameaça de demissão da irmã

O crescimento do número de assinaturas no pedido de impeachment do presidente Lula, fez o governo jogar pesado a partir desta semana. O primeiro alvo o deputado federal Eduardo Velloso Viana (União Brasil-AC), forçado a retirar sua assinatura diante da ameaça de demissão da sua irmã, que ocupa cargo de confiança ne Embratur. Borges de Velloso Viana, foi nomeada em maio de 2024 para a diretoria de gestão e inovação da agência, onde atua na gerência de captação de novos negócios, com salário de R$ 18.938,63.

Afonso Hamm cobra do Governo Federal compromisso com pedágios no RS

O deputado Afonso Hamm (PP) denunciou na tribuna da Câmara o descumprimento pelo governo federal de uma promessa em relação aos pedágios no Rio Grande do Sul. Hamm disse que “na BR-116 e na BR-392, hoje, um veículo de passeio, com uma família, paga 19 reais e 60 centavos numa praça de pedágio. O contrato é de 26 anos e está se encerrando. Inclusive, conseguimos uma determinação do Tribunal de Contas da União para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres faça um novo edital de uma nova licitação.” A determinação teve origem em um relatório do ministro Augusto Nardes, do TCU.

Segundo o deputado, “não aceitamos que essa concessionária que já arrecadou mais de 1 bilhão de reais de superfaturamento possa receber um prêmio de renovação ainda por mais anos.” Lembrou que isso foi dito pelo próprio Ministério dos Transportes na audiência pública em Porto Alegre.

“Por isso, quero falar da importância de o Governo cumprir o que diz, inclusive em audiência pública em dezembro, no finalzinho do ano passado. Nós ficamos surpreendidos, porque foi anunciado um novo pedágio em Camaquã. Ora, se nem resolvemos os preços mais caros dos pedágios que temos, como vai abrir uma nova praça de pedágio? Portanto, Governo, cumpra o que foi determinado” afirmou Afonso Hamm.

Câmara aprova MP que abre crédito de R$ 1,6 bi para ajuda ao RS em razão das enchentes

A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 1260/24, de ajuda ao Rio Grande do Sul em razão das enchentes do ano passado. A MP abre crédito de R$ 1,6 bilhão no Orçamento de 2024. A maior parte dos recursos será usada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, por meio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para formar estoques de arroz (R$ 998 milhões). A MP foi aprovada em Plenário e seguirá para o Senado.

Lula vem ao estado dia 24

Após afirmar em uma coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (30), que a ajuda ao Rio Grande do Sul causou o rombo no orçamento da União em 2024, o presidente Lula virá ao estado no próximo dia 24. A agenda será cumprida apenas no município de Rio Grande, em evento fechado, onde serão anunciados contratos de investimentos da Petrobras, que vai adquirir quatro navios que serão construídos pela empresa Ecovix, que opera o Estaleiro Rio Grande, em parceria com a McLaren.

