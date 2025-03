Bruno Laux Lideranças do PT mobilizam redes sociais para julgamento de denúncia contra Bolsonaro no STF

Por Bruno Laux | 25 de março de 2025

Lideranças do PT devem atuar de forma concentrada nesta terça-feira, nas redes sociais, para chamar a atenção ao julgamento da denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Movimentando as redes

Lideranças do PT devem atuar de forma concentrada nesta terça-feira, nas redes sociais, para chamar a atenção ao julgamento da denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados no STF. Além da transmissão ao vivo das sessões, articulada pelo partido através da “TvPT”, há a expectativa de que memes e outros materiais sobre o assunto sejam mobilizados por integrantes da legenda nas plataformas digitais.

Segurança preventiva

A Polícia Judicial realizou uma varredura no plenário e em outros lugares do prédio do STF nesta segunda-feira em preparação para o julgamento de Bolsonaro e sete aliados. Além das buscas preventivas, aparelhos de raio-x foram instalados no hall do edifício, que contará com fiscalizações mais rigorosas e incrementos de segurança.

Permanência em Brasília

Jair Bolsonaro deve ficar em Brasília nesta terça-feira, durante a primeira sessão de seu julgamento no Supremo Tribunal Federal. Há a expectativa de que o ex-presidente permaneça na sede do PL ou na casa do deputado Zucco (PL-RS), líder da oposição, caso não opte por ficar em sua própria casa, com poucos aliados próximos.

Incentivos transparentes

O deputado Alberto Fraga (PL-DF) está tentando alterar a Lei de Acesso à Informação para obrigar a administração pública a divulgar a lista das empresas e entidades beneficiárias de incentivos fiscais de qualquer natureza. Visando dar transparência ao tamanho e impacto socioeconômico de benefícios do gênero, o parlamentar propõe que a divulgação seja feita 30 dias antes do término do ano fiscal, incluindo a identificação do beneficiário, os valores individuais e totais recebidos e as leis e programas autorizativos.

Natureza para todos

A Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado vota nesta quarta-feira a proposta da senadora Leila Barros (PDT-DF) que garante o livre acesso a áreas naturais do país, de grande beleza ou interesse para visitação pública, como montanhas, praias e cachoeiras. A matéria estabelece ainda que os planos de expansão urbana dos municípios determinem medidas que possibilitem a circulação de pessoas nesses locais.

Agressores monitorados

O plenário do Senado pode votar nesta quarta-feira o projeto de lei que submete quem pratica violência doméstica contra a mulher a monitoramento eletrônico durante a aplicação de medida protetiva de urgência. A versão final do texto, relatado pelo senador Paulo Paim (PT-RS) na Comissão de Direitos Humanos, prevê ainda a possibilidade de utilização de um dispositivo de segurança que alerte a vítima e a polícia em caso de aproximação ilícita do agressor.

Medicamentos descontrolados

Dois projetos de lei em tramitação no Senado que autorizam a venda de medicamentos isentos de prescrição médica fora das farmácias foram alvo de críticas do senador Humberto Costa (PT-PE), que alerta para os potenciais riscos dos textos à saúde pública. Médico de carreira e ex-ministro da Saúde, o petista argumenta que a mudança deve incentivar a automedicação, além de viabilizar a comercialização de produtos do gênero sem controle técnico ou orientação profissional.

Agentes convocados

A Fundação de Atendimento Socioeducativo, vinculada à Secretaria Estadual de Sistema Penal, publicou nesta segunda-feira a convocação de mais 50 aprovados para o cargo de agente socioeducador no concurso público realizado em 2022. O ingresso de novos servidores ocorre em decorrência da previsão de abertura de novas unidades do órgão e das demandas geradas com a instalação dos espaços.

Leilão no RJ

O governo gaúcho vai leiloar no dia 16 de abril um conjunto de salas no Rio de Janeiro (RJ) pertencente ao acervo patrimonial do Estado do RS. Avaliado em R$ 545 mil, o imóvel adquirido em 1964 está localizado no 15º andar de um prédio no Centro da capital fluminense.

Crise no agro

Lideranças de entidades ligadas à agricultura gaúcha reuniram-se nesta segunda-feira com o governador Eduardo Leite e representantes do Executivo para debater estratégias de enfrentamento à crise contínua no setor. Com foco na adaptação do modelo produtivo atual às novas realidades climáticas, o encontro abordou, entre outras questões, a necessidade de medidas emergenciais por parte do governo federal, especialmenteno tratamento das dívidas de produtores rurais.

Educação e sustentabilidade

O Ministério Público do RS realizou nesta segunda-feira a cerimônia de entrega do Prêmio MPRS de Educação e do Prêmio de Sustentabilidade 2025. As premiações, destinadas a municípios, escolas, entidades e cidadãos, buscam reconhecer e homenagear ações de grande relevância na temática de educação, proteção ambiental e sustentabilidade desenvolvidas no território gaúcho.

POA rural

A Câmara de Porto Alegre instalará uma Frente Parlamentar para tratar de questões relacionadas ao Desenvolvimento da Área Rural do município. Proposto pela vereadora Fernanda Barth (PL) e validado nesta segunda-feira pela Casa, o grupo se dedicará ao fortalecimento de políticas públicas voltadas ao avanço sustentável do setor agropecuário e à preservação das comunidades agrícolas da Capital.

Convivência na CB

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram também nesta segunda-feira o requerimento da vereadora Atena Roveda (PSOL) que propõe a criação da Frente Parlamentar de Moradia, Comércio e Lazer da Cidade Baixa. O núcleo pretende estabelecer o diálogo conjunto entre os cidadãos que circulam no bairro com o objetivo de alcançar um bem-estar social que compreenda as necessidades de quem vive e convive na região, incluindo moradores, frequentadores, organizações sociais, entidades e comerciantes.

Monitoramento dos hospitais

Porto Alegre passou a contar nesta segunda-feira com um dashboard interativo que consolida dados sobre ocupação hospitalar e situação das emergências da rede do SUS no município. Gerida pela Secretaria Municipal da Saúde, a plataforma concentra informações detalhadas sobre a capacidade dos hospitais, viabilizando um monitoramento mais preciso da estrutura disponível para atendimento à população.

Revitalização do Tesourinha

A Secretaria Municipal de Esporte assinou o contrato com a empresa F&F Engenharia para avançar com a segunda etapa de revitalização do Ginásio Tesourinha. O documento, firmado nesta segunda-feira, prevê o prazo de execução de 12 meses a partir do início das obras, que nesta fase terão um investimento de cerca de R$ 3,8 milhões.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2025-03-25