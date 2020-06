Porto Alegre Lindóia Shopping implanta Estação de Descontaminação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

A partir da passagem pela câmara, é possível reduzir em 99% a carga microbiana presente na superfície do corpo, roupas, sapatos e objetos Foto: Divulgação A partir da passagem pela câmara, é possível reduzir em 99% a carga microbiana presente na superfície do corpo, roupas, sapatos e objetos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Com o objetivo de implantar um efetivo protocolo de segurança sanitária, o Lindóia Shopping, em Porto Alegre, instalou na entrada principal uma Estação de Descontaminação contra o coronavírus para clientes e colaboradores.

Criado pelo Setor de Desenvolvimento e Inovações da Joape, o equipamento consiste em uma câmara com pulverizadores verticais que borrifam produtos naturais certificados pela Anvisa.

Antes da pandemia do coronavírus, cerca de 15 mil pessoas circulavam diariamente pelo Lindóia Shopping. Segundo o gerente geral do shopping, Fábio Irigoite, com as medidas de contenção e a necessidade de reduzir o número de clientes no interior do centro comercial, esse número passará para, aproximadamente, 4,5 mil por dia.

“Além de ser um importante e eficiente equipamento no combate à Covid-19, a Estação de Descontaminação Joape vai fazer com que o cliente se sinta seguro, o que é fundamental nos dias de hoje. E isso será feito sem causar nenhuma situação traumática às pessoas, pois é só passar por dentro da câmara que a ação acontece”, explicou.

Sem risco para humanos, os produtos borrifados são substâncias atóxicas utilizadas livremente na limpeza e descontaminação de hospitais, blocos cirúrgicos e indústrias de alimentos. A partir da passagem pela câmara, é possível reduzir em 99% a carga microbiana presente na superfície do corpo, roupas, sapatos e objetos. Para implantar a Estação de Descontaminação, o Lindóia Shopping investiu R$ 12 mil.

