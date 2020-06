Porto Alegre Porto Alegre chega a 39 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2020

Porto Alegre já tem mais de 1.200 casos de coronavírus. Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA Porto Alegre já tem mais de 1.200 casos de coronavírus. (Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA) Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA

A Capital chegou a 39 mortes por coronavírus nesta segunda-feira (1º), informou a SMS (Secretaria Municipal da Saúde).

O último óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus informado pela SMS foi de uma mulher de 82 anos, internada no Hospital Ernesto Dornelles desde 17 de maio e na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da instituição desde o dia 18, em ventilação mecânica. A vítima tinha histórico de diabete, asma e doença cardiovascular. Foi o terceiro óbito confirmado nesta segunda.

A SMS também informou a morte de outra mulher, 83 anos. O óbito ocorreu no domingo (30) e foi informado nesta segunda. Ela foi atendida na emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição em 29 de maio, onde permaneceu na sala vermelha, por instabilidade do quadro. Ela tinha histórico de hipertensão.

Mais cedo também havia sido confirmado o óbito de uma mulher de 69 anos que estava internada na UTI do Hospital Ernesto Dornelles desde 16 de maio. Ela tinha histórico de diabete, hipertensão e obesidade.

