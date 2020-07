Rio Grande do Sul Live Grenal arrecada mais de duas toneladas de alimentos e roupas para a Campanha do Agasalho

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Os alimentos serão distribuídos para a população em vulnerabilidade devido à pandemia e alagamentos Foto: Divulgação Os alimentos serão distribuídos para a população em vulnerabilidade devido à pandemia e alagamentos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria do Esporte e Lazer do RS e a rede de supermercados Asun entregaram mais de 200 quilos de alimentos não perecíveis para a Defesa Civil do Estado na sexta-feira (10).

Os produtos foram doados pela população nas 30 lojas da rede e fazem parte da ação Live Desafio Grenal da Solidariedade desenvolvida em alusão ao Dia do Desafio – campanha mundial de incentivo à prática de atividades, realizada sempre na última quarta-feira do mês de maio. Neste ano, o evento precisou ser diferente, em razão da Covid-19, e gremistas e colorados se uniram fazendo golaços de solidariedade.

Os alimentos arrecadados serão distribuídos para a população em vulnerabilidade devido à pandemia e alagamentos no Estado. No início de junho, já haviam sido entregues quase duas toneladas de alimentos para a Defesa Civil, arrecadadas no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, por meio da doação de servidores, atletas, entidades esportivas, federações, empresários e população em geral.

