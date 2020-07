Porto Alegre Hospital São Lucas da PUCRS formaliza contrato para testagem da CoronaVac e prepara seleção de voluntários

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Leandro Firme, diretor-geral do São Lucas, e Fabiano Ramos, líder do projeto Foto: Divulgação Leandro Firme, diretor-geral do São Lucas, e Fabiano Ramos, líder do projeto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A assinatura do contrato que oficializa o Centro de Pesquisa do Hospital São Lucas da PUCRS, em Porto Alegre, como um dos 12 centros do País que irão realizar os testes clínicos da vacina contra o novo coronavírus ocorreu na sexta-feira (10).

Segundo Leandro Firme, diretor-geral do hospital, esse é mais um passo importante na caminhada para a testagem da vacina, chamada de CoronaVac. “Esse ato, embora simbólico, alimenta o sentimento de esperança que nutrimos em meio a esse cenário tão desafiador. É um alento para a sociedade e para a vida como um todo”, disse.

A partir dessa formalização, o hospital direciona seus esforços para a organização interna, mobilizando o corpo técnico, administrativo e operacional que está consolidado em uma equipe de 20 profissionais, entre médicos, enfermeiros, farmacêuticos, equipe administrativa e técnicos em laboratórios. O espaço destinado ao estudo já está preparado no Centro de Pesquisa Clínica do complexo hospitalar visando o início das atividades.

O recrutamento de voluntários começa nos próximos dias a partir de um link específico de inscrição que será divulgado no portal do hospital. “Com as informações e diretrizes do Instituto Butantan, estamos preparando as nossas equipes para organizar as próximas etapas e procedimentos, com intuito de iniciar o processo de testagem assim que possível”, completou o Dr. Fabiano Ramos, líder do estudo e chefe do Serviço de Infectologia da instituição de saúde.

Seleção de voluntários

Para participar do estudo, os voluntários devem ser profissionais da saúde e maiores de 18 anos. Devem estar atuando na assistência de casos de Covid-19 e não ter contraído a doença.

Não poderão participar do estudo gestantes ou mulheres que estejam amamentando, bem como as que manifestem o desejo de engravidar durante os próximos três meses. Também são excluídos do estudo pessoas que possuam doenças crônicas sem devido controle, assim como doenças e/ou uso de medicações que comprometam o sistema imunológico.

