A avó da primeira-dama, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos, está internada desde o início deste mês com Covid-19 no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal.

Bolsonaro está em isolamento no Palácio da Alvorada, despachando com ministros por meio de videoconferência. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente “apresenta boas condições de saúde e continua sendo acompanhado, conforme rotina, pela equipe médica da Presidência da República”.