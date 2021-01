Celebridades Lívia Andrade sobre polêmica com Pétala Barreiros: “Quem não deve, não teme, processa”

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Lívia, que está curtindo férias no México, rebateu um comentário de uma pessoa Foto: Reprodução/Instagram Lívia, que está curtindo férias no México, rebateu um comentário de uma pessoa. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Lívia Andrade voltou a responder a alguns seguidores sobre a polêmica envolvendo seu novo affair, Marcos Araújo, e a ex-mulher dele, Pétala Barreiros, que o acusa de estupro e agressão e diz que a apresentadora foi amante dele. Lívia, que está curtindo férias no México, rebateu um comentário de uma pessoa que disse que “marido dos outros não é presente de Deus”.

“Vai lá escrever isso no Insta da novinha, acho que você confundiu”, escreveu a apresentadora, se referindo a Pétala que, segundo ela, começou a se relacionar com Marcos quando ele era casado e tinha um filho pequeno.

Teve quem prestou apoio para Lívia. “A militância do cancelamento não funcionou, pois fez ganhar seguidores. Tu és o máximo, mulher”, declarou um fã. “A verdade sempre vence! Quem não deve, não teme, mas processa [risos]”, afirmou a apresentadora, que está movendo um processo criminal contra Pétala por se sentir ofendida com as declarações da jovem.

