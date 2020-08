Acontece Love Songs ganha mais uma edição e anuncia novidades

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Nova edição irá ao ar das 12h às 14h de segunda à sábado. (Foto: Reprodução/ Site Continental)

Os ouvintes do programa Love Songs vão ficar ainda mais contentes a partir do dia 03 de agosto, isso porque no próximo mês o programa vai ganhar uma nova edição. A primeira irá ao ar das 12h às 14h de segunda à sábado, e a segunda das 21h à 00h, de domingo à sexta-feira.

A atração, que faz parte da programação da Rádio Continental, é apresentada pelo comunicador Arlindo Sassi, que revelou algumas curiosidades sobre o programa. “Esta é a primeira vez que teremos uma segunda edição do Love Songs durante o dia, o programa sempre foi à noite. Em São Paulo, antigamente, no final dos anos 80 tinha um programa chamado Amor sem Fim que era apresentado às 17h. Esse foi o único programa que eu ouvi falar que fosse apresentado tocando música romântica durante o dia e funcionava muito na época, e é o que nós vamos fazer aqui também”, comentou.

Os apaixonados pelo Love Songs deverão ficar atentos, pois a programação das edições será diferente. Algumas músicas que serão tocadas à noite, não vão ao ar durante o dia, e vice-versa. “Como é um programa mais curto, eu vou poder tocar só a fina flor das músicas românticas, ou seja, aquelas que realmente entram com impacto”, esclareceu o apresentador em relação a primeira edição.

No turno da tarde, o programa será dividido em duas partes: na primeira, das 12h às 13h, irá ao ar as grandes canções de amor e na segunda hora, Arlindo Sassi vai mesclar as habituais canções do Love Songs com os sucessos da rádio. Além disso, também há novidades para o final de semana. Na segunda parte do programa de sábado à tarde, a intenção é fazer um “Disco Love” para animar o final de semana.

Início do Love Songs na Rádio Continental

O Love Songs foi ar pela primeira vez na Rádio Continental em janeiro de 2019. Desde então, já faz um ano e meio que o comunicador Arlindo Sassi possui um público fiel e que lhe acompanha durante às noites. “Um público entre os 35 anos e 60 anos, mas também tem um público jovem, esses dias um menino chamado Douglas de 20 anos me disse que não era dessa época, mas que é o tipo de música que gosta de ouvir”, revelou.

O ouvinte Rafael Figliero, de 42 anos, reside em Esteio e acompanha o Love Songs desde o seu início. “A Rádio Continental é uma rádio que trabalha muito essa questão das músicas mais antigas, um estilo musical que marcou toda uma geração, e até hoje marca”, disse.

Figliero participa ativamente através do WhatsApp do programa (51) 99241-0709, mandando recados e pedindo músicas. Ele destacou as qualidades do apresentador, “o locutor é carismático, sempre com palavras doce e muito positivo, está aí o segredo de ter tantos adeptos”.

Além de uma boa música, Rafael garante que o programa aproxima as pessoas. “Quantos casamentos, quantas relações, o Love Songs já contribuiu para que dessem certo depois de um recadinho, às vezes as pessoas têm alguma situação de briga e que a partir de um recado essa briga se desfaz”, comentou.

Rádio Continental

A Continental FM 98.3MHz toca as principais músicas que marcaram época, clássicos que jamais devem ser esquecidos. Com uma playlist diversificada, para todos os gostos musicais, a Rádio Continental FM busca sempre manter vivo o melhor da música Brasileira e Internacional. Sintonize na frequência FM 98.3 MHz, interaja nas Redes Sociais e aproveite o “Som nosso de cada dia”.

O comunicador Arlindo Sassi, deixou um recadinho para os ouvintes, reforçando o convite:

