Acontece Reflexos da pandemia e as instabilidades causadas na educação é tema do próximo Tá na Mesa

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

(Foto: Divulgação/ Facebook Federasul)

O próximo Tá na Mesa promovido pela Federasul vai abordar a falta de previsibilidade e de protocolos, capazes de impedir o avanço da pandemia do novo coronavírus, que vêm contribuindo negativamente para que o setor do ensino, seja público ou privado, enfrente uma das crises mais profundas e sem precedentes. O evento virtual vai ser transmitido pela fanpage da Federasul, nesta quarta-feira (5), às 12h.

Dando continuidade da análise dos impactos da pandemia em todos os setores, a presidente da Federasul, Simone Leite, recebe o diretor geral do Colégio Sinodal (São Leopoldo), Ivan Renner, o diretor da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha (Novo Hamburgo), Ramon Hans, a diretora, do Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Koehler (Ijuí), Marli Dutra Neubauer e a diretora da Escola de Educação Infantil For Kids (Esteio), Gabriela Klein. Eles vão abordar o tema “O desafio de educar em meio à pandemia e o futuro no novo normal“.

Tá na Mesa – O desafio de educar em meio à pandemia e o futuro no novo normal

Convidados:

Ivan Renner, Diretor Geral do Colégio Sinodal

Ramon Hans, Diretor da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha

Marli Dutra Neubauer, Diretora do Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Koehler

Gabriela Klein, Diretora da Escola de Educação Infantil For Kids

Mediador: Simone Leite – presidente da Federasul

Data: 05/08/2020

Horário: 12h

Onde assistir: clique, aqui.

