Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

A fila andou para Luana Piovani! Pelo menos foi o que a atriz revelou na manhã desta quarta-feira (25) em um vídeo em seu Instagram. Ela contou que estava indo trabalhar na chuva com a roupa do novo namorado, mas fez mistério sobre a identidade do rapaz.

“Botei um filtro para ficar gata, saindo para trabalhar numa baita chuva. Cheio de água aqui no chão. Eu tô com a roupa do boy, uma delícia botar a roupa do boy, não é? Eu amo”, disse ela, que mostrou ainda que estava com o queixo “todo ralado”, sem explicar o motivo.

Piovani estava solteira desde o fim de seu namoro de 11 meses com o jogador de basquete israelense Ofek Malka em julho. Antes, ela foi casada por oito anos com Pedro Scooby, de quem se separou em março de 2019 e com quem tem três filhos, Dom, de 8 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 5.

Há algum tempo, ela vinha recebendo flores de um admirador secreto, mas não chegou a dizer se descobriu quem era a pessoa e nem se é novo namorado.

