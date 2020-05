Celebridades Ludmilla está sendo medicada com morfina

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ludmilla fez postagem dizendo que está melhor. Foto: Reprodução/Instagram Stories Ludmilla fez postagem dizendo que está melhor. (Foto: Reprodução/Instagram Stories) Foto: Reprodução/Instagram Stories

A cantora Ludmilla estaria sendo medicada com morfina por conta de fortes dores abdominais. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. A funkeira foi diagnosticada com pielonefrite aguda complicada e, segundo sua equipe, teve um processo inflamatório no rim e apresentou pus nos órgãos excretores. Ela segue internada sem previsão de alta.

“Tô melhorando”

No início da tarde desta sexta-feira (15), apesar da falta de previsão oficial de alta, Ludmilla postou um vídeo no stories do Instagram onde diz estar “grogue” por causa dos remédios que estava tomando, mas que estava “melhorando” e que em breve iria para casa. A cantora também agradeceu as mensagens de carinho e força que tem recebido.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades