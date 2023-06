Agro Lula afaga o agronegócio, libera mais de 7 bilhões de reais e diz que Bolsonaro foi retrocesso

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2023

Lula participou, ao lado da presidente do Banco do Brasil, da abertura de evento do agronegócio. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira (6), a liberação de R$ 3,6 bilhões para o Plano Safra e de R$ 4 bilhões em linha de financiamento dolarizada para investimentos em crédito rural. O anúncio foi feito ao lado do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, durante a abertura da Bahia Farm Show, um evento do agronegócio na cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA).

Em sua fala, Lula ainda criticou a condução de políticas de crédito ao agro do ex-presidente Jair Bolsonaro e se comprometeu a “ajudar” o segmento. “Tenho noção do retrocesso que esse País sofreu nos últimos anos. Quem é do agronegócio sabe quanto foi o Plano Safra ano passado. Talvez o pior Plano Safra de toda a história do agronegócio. No tempo em que o PT governava, vocês compravam essas máquinas pagando 2% de juros ano. Hoje vocês estão pagando 18%, 19%”, disse Lula.

De acordo com o Ministério da Agricultura, os recursos anunciados serão disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O financiamento terá taxa de juros fixas de até 8,06% ao ano mais a variação do dólar e prazo de 120 meses, com até 24 de carência.

Ao todo, neste primeiro semestre, o BNDES disponibiliza cerca de R$ 11 bilhões para o setor agropecuário. Já o Banco do Brasil, em maio de 2023, registrou o maior investimento de toda a sua história no setor, totalizando aproximadamente R$ 15 bilhões.

