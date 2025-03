Mundo Lula afirma que Trump está “no caminho certo” ao discutir a paz na Ucrânia

Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

Lula disse que vem defendendo a ideia de uma saída negociada entre Moscou e Kiev desde o início da guerra na Ucrânia Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula disse que vem defendendo a ideia de uma saída negociada entre Moscou e Kiev desde o início da guerra na Ucrânia. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que Donald Trump “está no caminho certo” ao discutir a paz na Ucrânia, em um raro elogio ao seu colega norte-americano.

“Na medida que o Trump toma a decisão de discutir a paz entre Rússia e Ucrânia, que o ex-presidente Joe Biden deveria ter tomado, eu sou obrigado a dizer que o Trump está no caminho certo”, afirmou o petista.

Lula lembrou que vem defendendo a ideia de uma saída negociada entre Moscou e Kiev desde o início da guerra na Ucrânia. “Nós fizemos uma crítica contundente à ocupação territorial que a Rússia fez na Ucrânia e nos colocamos à disposição para buscar a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Naquele instante, a gente dizia que não era possível conversar apenas com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Era necessário colocar os dois em uma mesa”, disse ele.

Lula afirmou que terá uma conversa telefônica com Zelensky nos próximos dias e que vai, então, entender se o ucraniano quer mesmo a paz. O presidente brasileiro criticou a Europa, afirmando que líderes do continente sempre foram contra as negociações com Putin.

“Agora que o Trump começou a conversar com o Putin, a Europa não quer ficar de fora e quer trazer o Zelensky. E eu acho que tem que entrar. Para ter paz, tem que colocar Putin e Zelensky em cima de uma mesa e colocar para conversar e parar de atirar e começar a plantar comida e discutir a paz”, afirmou.

As declarações de Lula foram dadas em Hanói, capital do Vietnã, no encerramento da sua viagem de uma semana pela Ásia.

