Por Redação O Sul | 29 de março de 2025

Mais de 1 mil pessoas morreram em Mianmar após o terremoto que atingiu o país do Sudeste asiático na sexta-feira (28), informou a imprensa estatal na manhã deste sábado (29). Cerca de 2,38 mil ficaram feridas.

O tremor, de 7,7 graus de magnitude na escala Richter, também foi fortemente sentido na Tailândia, onde derrubou prédios e deixou vítimas, e na China. Até o início da madrugada deste sábado, a informação oficial era de que havia pelo menos 144 mortos e 732 feridos em Mianmar.

No dia do tremor, o Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou que o abalo pode ter deixado mais de 10 mil mortos. O epicentro do terremoto foi localizado a 16 quilômetros a noroeste da cidade de Mandalay, na região central de Mianmar.

Além da magnitude considerada muito alta, um dos fatores que agravaram a força do abalo foi a pouca profundidade do epicentro, que ocorreu a 10 quilômetros do solo. Isso fez com que o terremoto fosse sentido com mais intensidade.

A junta militar que governa Mianmar, estabelecida após o golpe de Estado em 2021, decretou estado de emergência em seis regiões. Os militares detêm o controle sobre emissoras de rádio e televisão e jornais no país. O acesso à internet também é limitado.

2025-03-29