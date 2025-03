O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comentar, neste sábado (29), sobre o projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que virou réu sob a acusação de tentar um golpe de Estado após as eleições de 2022. No momento, o texto está parado no Congresso Nacional.

“É impressionante que os advogados do cidadão [Bolsonaro] que está pedindo anistia não digam para ele que primeiro eles vão absolver o cidadão, que se absolver não tem anistia. Mas eles já estão tratando como se ele fosse culpado”, disse o petista em Hanói, no Vietnã. “Ele não está querendo nem se defender porque ele sabe, no subconsciente dele, que ele fez todas as bobagens que está sendo acusado”, prosseguiu.

Apesar da declaração, Lula afirmou que não vê essa questão como principal e que não conversou sobre o assunto com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), que viajaram com o petista para a Ásia.

“Você acha que eu iria convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para discutir, a 11 mil metros de altura, problemas que eu posso discutir em terra, na minha casa, na casa deles, no Senado ou na Presidência da República?”, declarou Lula quando perguntado sobre o assunto. “Eu tenho certeza que a anistia não é um tema principal para ninguém, a não ser para quem está se culpabilizando”, prosseguiu.

O presidente ainda disse que, nos próximos dias, conversará com os dois parlamentares sobre “tudo o que eles têm a resolver”. As declarações de Lula foram dadas em conversa com a imprensa no encerramento do Seminário Empresarial Brasil-Vietnã.

Em discurso no evento, Lula reafirmou suas intenções de continuar e estender as parcerias comerciais com o país asiático. “Essa é a viagem mais produtiva e mais importante que o Brasil fez ao Vietnã. É o marco de uma nova fase de cooperação”, declarou.