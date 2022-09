Cláudio Humberto Lula apela ao voto útil após sentir “bafo na nuca”

Por Cláudio Humberto | 16 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Não é o que parece a “estratégia” do ex-presidente Lula de pregar o chamado “voto útil”, roubando os votos dos candidatos de terceira via, com o suposto objetivo de “vencer no primeiro turno”. Sua estratégia é outra, apenas chegar à frente no 1º turno. Político experiente e malandro, o petista está preocupado com o avanço do rival Jair Bolsonaro (PL), atestado até por pesquisas engajadas na campanha petista. Como se diz em política, Lula “sentiu o bafo na nuca” vindo de Bolsonaro.

Multidão apavorante

O alerta de Lula se materializou vendo na TV nos gigantescos comícios de Bolsonaro os milhões de “cuscuz clan” nas ruas de todo o País.

Ordem é ordem

No mesmo dia 7, Lula convocou o “núcleo duro” para informar a decisão de apelar ao voto útil. Houve quem discordasse, mas quem manda é ele.

Perdeu as ruas

Na reunião em clima de velório, Lula mandou turbinar os comícios marcados nos dias seguintes. Afinal, mobilizar as ruas é com o PT. Era.

Fracasso de público

O pânico do candidato petista se estabeleceu com o fracasso dos seus comícios, nos quais o público médio não chegou a 3 mil pessoas.

5G só funciona mesmo a partir de 29 de novembro

Quando o Ministério das Comunicações divulga a chegada do 5G em uma cidade, significa que aquele dia marca o início da implementação da tecnologia. O ministro Fábio Faria explicou a esta coluna que o sistema somente estará pronto para funcionar a partir de 29 de novembro. Ele cita Brasília e São Paulo como locais onde a comunicação por internet “já melhorou muito” porque começaram primeiro a instalação das antenas.

Expectativa

Fábio Faria disse também que a agência reguladora Anatel só pode agir e até multar as empresas instaladoras a partir de 29 de novembro.

Implantação

“Quando se diz ‘Maceió já tem 5G’”, exemplificou o ministro, “é porque começou a implantação da tecnologia na cidade”.

Sinal não é pleno

O 5G se torna visível nos celulares à medida em que se instalam as antenas, mas só em novembro a tecnologia será entregue na plenitude.

Perigo de gol

Os bolsonaristas usam a expressão de peladeiros para criticar a decisão de proibir a primeira-dama na campanha do próprio marido: “perigo de gol”. Ou, como ontem afirmou um premiado publicitário gaúcho radicado em São Paulo, “só falta proibir o presidente na campanha de Bolsonaro”.

Falou, tá falado

Dona da fama de que se manifesta apenas nos autos, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, fez mais um discurso de conteúdo político, nesta quinta (15), afirmando que “a democracia é inegociável”. Tá certa.

Deus nos acuda

Duas pesquisas provocaram verdadeiro corre-corre na campanha petista: a Brasmarket nacional apontando a liderança de 13 pontos de Bolsonaro e a Quaest mostrando o presidente 4 pontos à frente no Rio de Janeiro.

Sem verificação

Não satisfeitos em afirmar que o agronegócio hoje é “freio” do PIB do Brasil, jornalistas “independentes” de esquerda decidiram culpar o agro pela falta de chuvas. Tudo sem verificação das “agências da verdade”.

Multiplicaram

Fonte ligada à campanha Bolsonaro aponta diferença fundamental na eleição deste ano, em relação a 2018. Há quatro anos o presidente não tinha palanques nos estados, especialmente no Nordeste. Já este ano…

Simuladão alagoano

Funcionários da tradicional Usina Santo Antônio, na região norte de Alagoas, fizeram eleição simulada para presidente e governador, com direito a comissão organizadora e escrutinadora. Oito em cada dez votos foram para Bolsonaro e Collor recebeu o triplo do atual governador.

Força do interior

Pesquisa Quaest mostrou virada no Rio, graças a uma elevação das intenções de voto no presidente Jair Bolsonaro no interior do Estado e na baixada fluminense, aliada à queda de Lula nas mesmas regiões.

Adeus do campeão

Primeiro tenista a vencer 20 grand slams e reinar como recordista por 11 anos, de 2009 a 2020, o suíço Roger Federer decidiu se aposentar. Atualmente, o recorde é do espanhol Rafael Nadal com 21 títulos.

Pensando bem…

…pesquisa é como treino, só se descobre se deu certo depois do jogo de 2 de outubro.

PODER SEM PUDOR

O brejo cresceu

O senador Eduardo Siqueira Campos (PSDB-TO), inveterado otimista, ainda acreditava nas chances do candidato tucano a presidente José Serra, em 2002, e prometeu “lutar até as cinco da tarde de domingo”. Mas, logo antes das eleições, um jornalista perguntou: “O senhor não acha que a vaca já foi pro brejo?” Ele respondeu na bucha: “Não, mas admito que deu uma paradinha. E o brejo está crescendo”.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto